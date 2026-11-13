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Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 96,27 dolardan işlem görüyor.

Dünkü işlemlerde 96,28 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 95,82 dolardan tamamladı. Fiyat, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,47 artış kaydetti.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varili 88,73 dolar seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki riskler

Petrol piyasalarında fiyatlar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerle ABD'deki ham petrol stoklarının beklentilerin aksine yükselmesinin oluşturduğu arz fazlası endişeleri arasında karışık seyrediyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi ve ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceği yönündeki iyimserliğin azalması, Brent petrolün dün yüzde 3,3 yükselmesinde etkili oldu. Brent, yeni işlem gününde de artışını sürdürdü ancak ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artması yükselişi sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamaları da bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırarak petrol piyasalarında etkili oluyor.

Trump, Salem News Channel'a verdiği röportajda, İran'ın ABD'nin müttefiklerini ve gemilerini tehdit etmesini önlemek için askeri güç kullanıp kullanmayacağı sorusuna,
"Hayır, hiç tereddüt etmem."
 yanıtını verdi.
Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise
"İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. (İran'ın) Parasını, yüz milyonlarca dolarını ve (Hürmüz) Boğazı'nı aldık."
 ifadesini kullandı.

ABD'nin ham petrol stokları

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artması, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 4 milyon 700 bin varil artarak 414 milyon 400 bin varile çıktı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da aynı dönemde 2 milyon 600 bin varil azaldı ve 279 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi.

ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 800 bin varil yükselerek 210 milyon 800 bin varil oldu.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 31 Ekim-6 Kasım haftasında 10 bin varil artışla 14 milyon 13 bin varile ulaştı.

Brent petrolde 96,43 dolar direnç, 95,37 dolar ise teknik destek bölgesi olarak takip ediliyor.


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Başlıklar :brent petrolabd ham petrol stoklarıdonald trumptrump
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Brent petrolün varil fiyatı 96,27 dolara yükseldi
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