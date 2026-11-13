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ABD Başkanı Donald Trump, spor yorumcusu Stephen Smith'e verdiği röportajda eski Başkan Barack Obama hakkında konuştu.

Ülkede iki dönem görev yapmış eski başkanların yeniden seçilme ihtimali üzerine, Obama ile karşı karşıya gelmesi halinde ne olacağı sorulan Trump, "Onu kolayca yenebileceğimi düşünüyorum." yanıtını verdi. Teksas ve Florida gibi eyaletlerde aldığı oylara işaret eden Trump, "Onun aldığından daha çok oy aldım." dedi.

Trump, Obama'nın "fazla abartıldığını" savunarak eski başkana yönelik değerlendirmesini şöyle dile getirdi: "Obama'nın iyi bir başkan olduğunu düşünmüyorum. O bir bölücüydü."

Kendisini nasıl bir başkan olarak tanımladığı sorulduğunda ise Trump, "Ben insanları bir araya getiren bir kişiyim." yanıtını verdi.

Anayasal sınır ve başkanlık dönemleri

ABD Anayasası, kişilerin 2 dönemden fazla başkan seçilmesini yasaklıyor; bu nedenle Obama ile Trump'ın herhangi bir seçimde karşı karşıya gelmeleri imkansızlaşıyor.

2009-2017 yılları arasında başkanlık görevini iki kez yürüten kişi Barack Obama'ydı. Trump ise 2017-2021 yıllarında ilk başkanlık dönemini geçirdi; Ocak 2025'ten bu yana başkanlık koltuğunda oturuyor ve 2029'da ikinci dönemini tamamlayacak.

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