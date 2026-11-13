İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sirik kentindeki bir telekomünikasyon kulesine düzenlenen saldırıya karşılık Bahreyn’deki ABD’ye ait erken uyarı radarını hedef aldığını duyurdu.

22 numaralı açıklamada, radar sisteminin imha edildiği belirtildi. Hedefin Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu kaydedildi.

Sirik saldırısına karşılık verildi

İran basını ile resmi yetkililere dayandırılan haberlerde, Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinin yeni bir düşman saldırısına hedef olduğu aktarıldı. Bunun ardından Tahran’dan Washington’a misilleme geldi; Devrim Muhafızları, eylemin Sirik’teki iletişim kulesine dün gece düzenlenen hava saldırısına karşılık olduğunu bildirdi.

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İran’dan uyarı mesajı

İran tarafının açıklamasında, radarın hedef alınması ABD’nin hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olarak nitelendirildi. Metinde hava provokasyonlarına da değinilerek şu ifadeler kullanıldı: "Bu, saldırgan düşmana hava provokasyonlarını ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol kaçakçılığını durdurması için ciddi bir uyarı niteliğindedir. Bu ihlaller ve saldırgan eylemler tekrarlanırsa herhangi bir sınıra tabi olmaksızın müdahalede bulunmaya hazırız"

Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan ticari gemilere ilişkin bölümde şirketlere yönelik yaptırım uyarısı yapıldı. ABD’nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilerek, "Saldırgan düşmanın oyununa gelen kural ihlalcisi şirketler daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır" denildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde düşman unsurlarının Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurdu. İran basınında yer alan haberlerde, saldırının yol açtığı muhtemel zarara dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

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ABD ordusu veya Bahreyn’den saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.