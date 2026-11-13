Moskova bölgesi 467 İHA ile hedef alındı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 467 İHA ile hedef alındığını ve kente yaklaşan 144 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Sobyanin, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Moskova bölgesinin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını belirten Sobyanin şu ifadeleri kullandı:
12 Kasım saat 18.00'den 13 Kasım saat 08.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 467 İHA uçtu. Bunların büyük bölümü Rusya Savunma Bakanlığının hava savunma sistemlerince uzak mesafelerde imha edildi. Moskova'ya yaklaşan 144 İHA etkisiz hale getirildi.
Düşürülen İHA'ların parçalarının bulunduğu noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışları geçici olarak kısıtlandı.
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