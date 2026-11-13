Moskova bölgesi 467 İHA ile hedef alındı

Paşinyan Tarkan şarkısı eşliğinde konuştu: İşbirliği için çalışmamız gerekiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme ve iş birliği sürecine yönelik verdiği sıcak mesajlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce çay içtiği anları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Paşinyan, son verdiği röportajda dünyaca ünlü Türk şarkıcı Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı eşliğinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliğinin sağlanması konusunda doğru yolda olduklarını vurguladı.