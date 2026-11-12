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14:16, 12/11/2026, Perşembe

Paşinyan Tarkan şarkısı eşliğinde konuştu: İşbirliği için çalışmamız gerekiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme ve iş birliği sürecine yönelik verdiği sıcak mesajlara bir yenisini daha ekledi. Daha önce çay içtiği anları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Paşinyan, son verdiği röportajda dünyaca ünlü Türk şarkıcı Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı eşliğinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliğinin sağlanması konusunda doğru yolda olduklarını vurguladı.

Ankara ile Erivan arasındaki normalleşme adımları ve diplomatik temaslar sürerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'ye yönelik sergilediği samimi tavırlar kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla Türkiye'ye pozitif sinyaller gönderen Paşinyan, bu kez müzik üzerinden verdiği mesajla gündeme oturdu.


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ÇAY PAYLAŞIMINDAN SONRA 'TARKAN' ŞARKISIYLA PAYLAŞIM

Türk kültürüne gönderme yaparak çay içtiği anları resmi sosyal medya hesabından paylaşan ve geniş yankı uyandıran Nikol Paşinyan, son olarak katıldığı bir röportajda sürpriz bir çıkışa imza attı. Röportaj esnasında ünlü Türk pop yıldızı Tarkan'ın dünyaca bilinen "Şımarık" adlı şarkısının çaldığı anlarda konuşan Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin geleceğine dair iyimser değerlendirmelerde bulundu.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİN DOĞRU YOLDAYIZ"

Tarkan'ın hareketli şarkısı eşliğinde verdiği mesajda iki ülke arasındaki diyalog sürecine değinen Ermenistan Başbakanı, Türkiye ile Ermenistan arasında kalıcı ve yapıcı bir iş birliğinin tesis edilmesi için doğru yolda ilerlediklerini ifade etti.


Başlıklar :Nikol Paşinyancop31 zirvesiAntalya
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