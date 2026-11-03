14:08, 03/11/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Korece teşekkür: Kamsahamnida
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında dikkat çeken bir jest yaptı. Konuşmasını Korece 'Kamsahamnida' (Teşekkür ederim) diyerek tamamlayan Erdoğan, salondakileri tebessüm ettirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkiler, ekonomik ve stratejik iş birlikleri ile küresel gelişmeler ele alındı.
ERDOĞAN KONUŞMASINI KORECE TAMAMLADI
Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihî dostluğa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Korece
"Kamsahamnida"diyerek teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkür etmesi salondakileri tebessüm ettirirken, o anlar kameralara yansıdı.