Hindistan'da gökyüzü kan kırmızısına büründü
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Dantewada bölgesinde gökyüzü sıra dışı bir şekilde kızıl renge büründü. Kirandul kasabasında kaydedilen görüntülerde, gökyüzünün adeta kan kırmızısı bir renge dönüştüğü görüldü. Siklon Arnab ile bağlantılı olduğu öne sürülen doğa olayının kesin nedeni henüz doğrulanmadı.
Hindistan'da gökyüzü kan kırmızısına büründü
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde ortaya çıkan sıra dışı gökyüzü manzarası görenleri hayrete düşürdü. Dantewada bölgesindeki Kirandul kasabasında kaydedilen görüntülerde, gökyüzünün yoğun kızıl ve kırmızı tonlara büründüğü görüldü. 29 Ekim'de sosyal medyada paylaşılan 25 saniyelik görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Gökyüzünün aldığı sıra dışı renk, sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık ve endişeye neden oldu.
Gökyüzü neden kırmızıya dönüştü?
Görüntülerin Siklon Arnab ile bağlantılı atmosferik hareketlilik sırasında kaydedildiği öne sürüldü. Ancak kızıl gökyüzünün doğrudan siklondan kaynaklandığına ilişkin kesin bir doğrulama bulunmuyor. Uzmanların değerlendirmesine konu olabilecek atmosferik etkenler arasında güneş ışığının atmosferde saçılması, yoğun bulutlar, nem, toz ve havada asılı bulunan aerosoller yer alıyor. Özellikle güneş ışığının atmosferde uzun bir yol kat ettiği gün doğumu ve gün batımı saatlerinde kırmızı ve turuncu tonlar daha belirgin hale gelebiliyor. Görüntülerin kaydedildiği sıradaki hava koşulları ve atmosferik ölçümler bilinmediğinden, bu manzaranın kesin nedeni yalnızca video üzerinden belirlenemiyor.