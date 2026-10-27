Kıbrıs'ta kritik zirve: Erhürman ve Hristodulidis ara bölgede buluştu

BM'nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen zirvenin ana gündemini; Kıbrıs meselesindeki son siyasi gelişmeler, sınır kapılarındaki geçişler ve her iki toplum arasındaki güveni pekiştirecek yeni adımlar oluşturdu. Adadaki barış ve iş birliği iklimine katkı sağlayan iki toplumlu teknik komitelerin yürüttüğü faaliyetler de masaya yatırılan bir diğer önemli başlık oldu.

Liderlerin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından adadaki sosyal dokuyu güçlendiren temsilcilerle de buluşacağı öğrenildi. Erhürman ve Hristodulidis; Sivil Toplumla İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcilerini kabul ederek ortak projeleri değerlendirecek.