Kıbrıs'ta kritik zirve: Erhürman ve Hristodulidis ara bölgede buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, güven artırıcı adımları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler gözetiminde bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, adadaki diplomatik diyaloğu sürdürmek amacıyla kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin buluşması, Lefkoşa'daki ara bölgede yer alan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde yapıldı.
BM'nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen zirvenin ana gündemini; Kıbrıs meselesindeki son siyasi gelişmeler, sınır kapılarındaki geçişler ve her iki toplum arasındaki güveni pekiştirecek yeni adımlar oluşturdu. Adadaki barış ve iş birliği iklimine katkı sağlayan iki toplumlu teknik komitelerin yürüttüğü faaliyetler de masaya yatırılan bir diğer önemli başlık oldu.
Liderlerin, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından adadaki sosyal dokuyu güçlendiren temsilcilerle de buluşacağı öğrenildi. Erhürman ve Hristodulidis; Sivil Toplumla İstişare Mekanizması Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcilerini kabul ederek ortak projeleri değerlendirecek.