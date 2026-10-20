'Suçluyu bulma ayini'nde suya giren iki kişi insanların gözü önünde boğularak öldü

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINI GELENEKSEL RİTÜELLE ÇÖZMEYE ÇALIŞTILAR

Olay, 16 Ekim Cuma günü Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Sarangani eyaletinin Alabel belediyesine bağlı Datal Anggas bölgesinde meydana geldi. Tonny Bulanon Mansag (69) ve Gaspar Tusan Palasanon (49), bir arazinin mülkiyeti ve tarımsal kullanımına ilişkin anlaşmazlık yaşadı.. Tarafların, anlaşmazlığı yerel yönetim düzeyinde çözmek için girişimde bulunduğu ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Bunun üzerine iki çiftçi, bölgede “Sulif” olarak bilinen geleneksel ritüele başvurdu.

İLK YÜZEYE ÇIKANIN SUÇLU SAYILDIĞINA İNANILIYOR

Yerel gelenek kapsamında gerçekleştirilen ritüelde, anlaşmazlık yaşayan iki taraf aynı anda nehre dalarak nefeslerini tutuyor. Geleneksel inanışa göre ilk yüzeye çıkan taraf suçlu kabul edilirken, su altında daha uzun süre kalan kişinin haklı olduğu düşünülüyor.

Glamang Nehri'nde gerçekleştirilen ritüelde iki adam da yaklaşık 12 dakika boyunca su altında kaldı. İkisi de yüzeye çıkamayınca çevrede bulunanlar harekete geçerek çiftçileri sudan çıkardı. Bilincini kaybetmiş halde hastaneye götürülen adamlardan Mansag'ın hastaneye ulaştığında hayatını kaybettiği belirlendi. Palasanon ise kaldırıldığı sağlık kuruluşunda daha sonra yaşamını yitirdi.

GELENEKSEL UYGULAMA SORUŞTURULUYOR

Olayın ardından Alabel Belediye Polis Merkezi ve bölgesel emniyet birimleri soruşturma başlattı. Yetkililer, iki çiftçinin ölümüne yol açan olayın koşullarını, arazi anlaşmazlığının ayrıntılarını ve olası cezai sorumlulukları araştırıyor. Bölgedeki bazı yerli topluluklarda geleneksel uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanıldığı belirtilirken, Sarangani'deki olay insan hayatının korunması ile geleneksel uygulamaların sınırlarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Soruşturmanın sonuçları henüz açıklanmadı.