25 Aralık 2024 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında meydana gelen ve 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan uçak kazasına ait yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer E190 tipi yolcu uçağının düşmeden hemen önce kaydettiği hareketler kameralara yansıdı.
İRTİFASINI KORUMAKTA ZORLANDI, DEFALARCA ALÇALIP YÜKSELDİ
Kazakistan’daki kaza öncesinde çekilen görüntülerde, yolcu uçağının havada dengesini ve irtifasını korumakta ciddi güçlük çektiği görülüyor. Kayıtlara yansıyan anlarda uçağın art arda yükseliş ve alçalışlar gerçekleştirdiği dikkat çekiyor.
PİLOTUN TÜM ÇABASINA RAĞMEN FACİA ÖNLENEMEDİ
Kontrolden çıkan uçağı havada tutmak ve güvenli bir şekilde yönlendirmek için pilotların yoğun çaba sarf ettiği anlaşılırken, gösterilen tüm gayrete rağmen 38 kişinin hayatını kaybettiği facianın önüne geçilemedi.
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