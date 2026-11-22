İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Önümüzdeki döneme ilişkin hava tahminlerini paylaşan Adil Tek'in açıklamalarında öne çıkan takvim ve bölgesel beklentiler şöyle sıralandı:

"Çok yakın zamanda İstanbul için kar yağışı beklenmiyor. Geçen seneye benzer bir kış bizi bekliyor. Geçen sene İstanbul'da kış çok sert geçmedi. 1 Ocak 2026'da zeminde bir parça kar tutmuştu. Benzer bir tablo bu sene İstanbul için geçerli olacak gibi gözüküyor. Ama arada sert ve soğuk hava girebilir o da İstanbul'da kar yağışı yapabilir."