Yurt genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava dalgasının ardından gözler megakente çevrildi. Son haftalarda mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar birçok ilde sağanak, dolu ve şiddetli rüzgara yol açarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu yeniden gündeme gelirken, konuya ilişkin değerlendirme Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten geldi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında megakentte beklenen kış tablosuna ve kar yağışı ihtimaline dair önemli tarihler paylaştı.
Bu kış sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
İstanbul için çok yakın bir zamanda kar beklentisi olmadığını vurgulayan Adil Tek, bu yıl da geçen seneye benzer, çok sert geçmeyen bir kış öngördüklerini belirtti. Genel sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Tek, bu durumun kar yağışı olasılığını düşürdüğüne dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl 1 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da zeminde bir parça kar tuttuğunu hatırlatan uzman isim, bu kış da benzer bir senaryonun öne çıktığını ancak dönemsel olarak yaşanabilecek sert ve soğuk hava dalgalarının megakente kar getirebileceğini aktardı.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Önümüzdeki döneme ilişkin hava tahminlerini paylaşan Adil Tek'in açıklamalarında öne çıkan takvim ve bölgesel beklentiler şöyle sıralandı:
"Çok yakın zamanda İstanbul için kar yağışı beklenmiyor. Geçen seneye benzer bir kış bizi bekliyor. Geçen sene İstanbul'da kış çok sert geçmedi. 1 Ocak 2026'da zeminde bir parça kar tutmuştu. Benzer bir tablo bu sene İstanbul için geçerli olacak gibi gözüküyor. Ama arada sert ve soğuk hava girebilir o da İstanbul'da kar yağışı yapabilir."
"Bu hafta ve önümüzdeki haftanın biraz daha soğuk geçmesi bekleniyor. İstanbul için kar yağışı beklentimiz yok ama Marmara'nın doğusu özellikle Bolu civarı kar yağışı olabilir. İstanbul için Aralık sonuna kadar kar yağışı ihtimali zayıf gözüküyor. Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir tablo var. Ocak ayında bir ya da iki tane sert hava girişi sırasında kar yağışı zeminde tutabilir."
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