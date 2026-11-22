Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde kredi tutarının konutun değerine oranına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. Daha önce kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunanlara uygulanan yüzde 75'lik kredi-değer oranı indirimi, yeni düzenlemeyle en az iki konut sahibi olanlarla sınırlandırıldı. Böylece bir konutu bulunan vatandaşlar, diğer kredi koşullarını karşılamaları halinde ikinci konut alımlarında daha yüksek tutarda kredi kullanabilecek. Bir konutta yüzde 50 veya daha az hisseye sahip olanların söz konusu konutu sahiplik hesabında dikkate alınmayacak ancak ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar bu istisnadan yararlanamayacak. Riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılan veya hakkında yıkım kararı alınan konutlardan yalnızca biri de sahiplik değerlendirmesi dışında tutulacak. En az iki konut sahibi olanlara yüzde 75'lik kredi-değer oranı indirimi uygulanmaya devam edecek. Düzenlemenin konut talebini desteklemesi beklenirken, sektör temsilcileri de kararı değerlendirdi.

SATIŞLARI DESTEKLEYEBİLİR

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, düzenlemeyi konuta erişimin kolaylaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Çekici, "Özellikle hâlihazırda bir konutu bulunan vatandaşlarımızın ilave konut kredisi kısıtlamasından muaf tutulması, konutunu yenilemek veya değiştirmek isteyen kesim açısından finansmana erişimi kolaylaştırarak piyasadaki talebi destekleyebilir. Düzenlemenin konut piyasasına olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FAİZLER DÜŞTÜKÇE PİYASA CANLANACAK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, kararın konut piyasasında hareketlilik yaratacağını belirterek, "Yüksek mevduat oranları ve krediye erişim sorunu konut alımlarını erteliyor. Yeni düzenleme, teknik engeller nedeniyle kredi kullanamayan önemli bir kesimi de sisteme dahil edecek. Faizlerin düşmesiyle satışlarda daha büyük bir hacim oluşacaktır" diye konuştu. Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, "Bu adımın devamı olarak, 30 yaş üzerindeki konutunu satıp yeni ve depreme dayanıklı konut alan vatandaşlarımıza özel, düşük faizli bir konut kredisi modeli oluşturulmalıdır" dedi.

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Kredi kartlarında asgari ödeme değişti

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını limitlere göre yeniden belirledi. Buna göre, kart limiti 100 bin lira ve altında olanlarda asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayanlarda yüzde 30'u, 200 bin liranın üzerinde olanlarda ise yüzde 40'ı olarak güncellendi. BDDK'nın 13 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, Türkiye'de bireysel kredi kartı borcu 3 trilyon 537 milyar 672 milyon TL, kurumsal kredi kartı borcu ise 1 trilyon 146 milyar 449 milyon TL oldu.

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