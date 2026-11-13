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ABD'de ekim ayında ikinci el konut satışları, Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine inerken aylık bazda yüzde 5,5 azaldı.

Ekim ayına ilişkin veriler, Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından paylaşıldı. Ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış ikinci el konut satış sayısı 3,75 milyona geriledi.

Piyasa beklentileri ve fiyatlar

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satışlarının bu dönemde yüzde 3,5 azalması yönündeydi. Eylülde satış sayısı aylık bazda yüzde 1 artışla 3,97 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 8,8 azalırken, medyan satış fiyatı yıllık bazda yüzde 0,4 artarak 416 bin 700 dolara yükseldi.

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Mortgage faizlerinin etkisi

Mortgage (konut kredisi) faizlerinin 2023'teki tek bir ay dışında 2000'den bu yana en yüksek seviyelerine çıktığı dönemde konut satın almanın zorlaştığını NAR Başekonomisti Lawrence Yun belirtti.

Yun, bu durumun etkisiyle ikinci el konut satışlarının Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Ekimde işlem sayısı azalmasına rağmen ülke genelindeki 88 milyon konut sahibinin, konut varlıklarında kayda değer değer artışı sağlamaları sayesinde büyük ölçüde rahat bir mali durumda bulunduğunu Yun kaydetti.

Finansal sıkıntı nedeniyle gerçekleştirilen konut satışlarının toplam işlemler içindeki payının ise tarihsel açıdan düşük bir seviye olan yüzde 2'de kaldığını aktardı.

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İstihdam artışı ve ertelenmiş talep

Yun, konut satışlarındaki mevcut düşük hızın istihdam artışının sürdüğü bir dönemde yaşandığına işaret etti. Mortgage faizlerinin gerilemesi halinde önemli ölçüde ertelenmiş talep oluşabileceğini belirtti.