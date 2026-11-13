13/11/2026, Cuma09:55
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
42

Bildirimler

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında13 Kasım 2026 09:35 CumaSON DAKİKA
Iğdır Valisi Taşolar, sahneye çıkarak Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti13 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
İşgal devleti İsrail, Nasır Hastanesi’ne düzenlediği bombardımanda 6 sivili acımasızca öldürdü13 Kasım 2026 09:00 CumaSON DAKİKA
Sarıgül soruşturmasında flaş gelişme: 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi13 Kasım 2026 08:31 CumaSON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladı12 Kasım 2026 23:04 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsunMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Helikopter kazasında dört askerimiz şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedirCumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir

ABD'de ikinci el konut satışları 16 yılın en düşük seviyesine geriledi

08:45, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:45, 13/11/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fotoğraf: Arşiv

ABD'de ikinci el konut satışları ekimde aylık bazda yüzde 5,5 azalarak 3,75 milyona indi ve Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesini gördü; medyan satış fiyatı ise yüzde 0,4 arttı.

ABD'de ekim ayında ikinci el konut satışları, Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine inerken aylık bazda yüzde 5,5 azaldı.

Ekim ayına ilişkin veriler, Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından paylaşıldı. Ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış ikinci el konut satış sayısı 3,75 milyona geriledi.

Piyasa beklentileri ve fiyatlar

Piyasa beklentisi, ikinci el konut satışlarının bu dönemde yüzde 3,5 azalması yönündeydi. Eylülde satış sayısı aylık bazda yüzde 1 artışla 3,97 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 8,8 azalırken, medyan satış fiyatı yıllık bazda yüzde 0,4 artarak 416 bin 700 dolara yükseldi.

Mortgage faizlerinin etkisi

Mortgage (konut kredisi) faizlerinin 2023'teki tek bir ay dışında 2000'den bu yana en yüksek seviyelerine çıktığı dönemde konut satın almanın zorlaştığını NAR Başekonomisti Lawrence Yun belirtti.

Yun, bu durumun etkisiyle ikinci el konut satışlarının Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Ekimde işlem sayısı azalmasına rağmen ülke genelindeki 88 milyon konut sahibinin, konut varlıklarında kayda değer değer artışı sağlamaları sayesinde büyük ölçüde rahat bir mali durumda bulunduğunu Yun kaydetti.

Finansal sıkıntı nedeniyle gerçekleştirilen konut satışlarının toplam işlemler içindeki payının ise tarihsel açıdan düşük bir seviye olan yüzde 2'de kaldığını aktardı.

İstihdam artışı ve ertelenmiş talep

Yun, konut satışlarındaki mevcut düşük hızın istihdam artışının sürdüğü bir dönemde yaşandığına işaret etti. Mortgage faizlerinin gerilemesi halinde önemli ölçüde ertelenmiş talep oluşabileceğini belirtti.

Başlıklar :lawrence yunabdikinci el konut satışları
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

ABD'de ikinci el konut satışları 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Fotoğraf: Arşiv
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet