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Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren TOKİ kampanyasında son saatlere girildi: Yüzde 25 avantajla tapu sahibi olmak için mesai bitimine dikkat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren TOKİ kampanyasında son saatlere girildi: Yüzde 25 avantajla tapu sahibi olmak için mesai bitimine dikkat

13:41, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:53, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren TOKİ kampanyasında son saatlere girildi: Yüzde 25 avantajla tapu sahibi olmak için mesai bitimine dikkat

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yüz binlerce konut ve iş yeri sahibini yakından ilgilendiren yüzde 25 indirim kampanyasında beklenen gün geldi çattı. Borcunu peşin ya da kısmi olarak ödeyip tapusuna anında kavuşmak veya kalan borç yükünü erken ödeme avantajıyla hafifletmek isteyen vatandaşlar için sunulan bu büyük fırsatta süre bugün mesai bitiminde doluyor.

TOKİ tarafından başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasında süre bugün doluyor. Borcunu peşin ya da kısmi olarak ödemek isteyen vatandaşlar için büyük bir ekonomik avantaj sağlayan bu fırsattan yararlanmak için bugün mesai bitimine kadar işlem yapılması gerekiyor. 

TOKİ tarafından başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasında süre bugün doluyor. Borcunu peşin ya da kısmi olarak ödemek isteyen vatandaşlar için büyük bir ekonomik avantaj sağlayan bu fırsattan yararlanmak için bugün mesai bitimine kadar işlem yapılması gerekiyor.&nbsp;

Borcunu erken kapatanlara büyük avantaj

Yaklaşık 228 bin hak sahibini kapsayan kampanya, borcunun tamamını peşin ödeyenlere bakiye üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar kalan borç yükünden avantajlı bir şekilde kurtularak tapularını çok daha erken bir tarihte teslim alma imkanı buluyor. Tüm borcu kapatacak kadar nakit parası bulunmayanlar da bu avantajdan mahrum bırakılmıyor. Kalan borcunun en az yüzde 25'lik kısmını yatıran hak sahipleri de ödedikleri bu tutar üzerinden aynı oranda indirim hakkı kazanabiliyor.

Borcunu erken kapatanlara büyük avantaj Yaklaşık 228 bin hak sahibini kapsayan kampanya, borcunun tamamını peşin ödeyenlere bakiye üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlıyor. Bu sayede vatandaşlar kalan borç yükünden avantajlı bir şekilde kurtularak tapularını çok daha erken bir tarihte teslim alma imkanı buluyor. Tüm borcu kapatacak kadar nakit parası bulunmayanlar da bu avantajdan mahrum bırakılmıyor. Kalan borcunun en az yüzde 25'lik kısmını yatıran hak sahipleri de ödedikleri bu tutar üzerinden aynı oranda indirim hakkı kazanabiliyor.

Kampanyadan yararlanma şartları neler?

Bu önemli indirimden faydalanabilmek için bazı temel kriterlerin eksiksiz sağlanması büyük önem taşıyor. İlk olarak, hak sahiplerinin taksit ödemelerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak vatandaşların geçmiş dönemlere ait ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksitlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılımda bir diğer belirleyici unsur ise kalan taksit sayısı olarak öne çıkıyor. Sadece geriye 12 aydan fazla taksiti kalan kişiler bu indirimden yararlanabilirken, 12 ay veya daha az ödemesi kalanlar kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

Kampanyadan yararlanma şartları neler? Bu önemli indirimden faydalanabilmek için bazı temel kriterlerin eksiksiz sağlanması büyük önem taşıyor. İlk olarak, hak sahiplerinin taksit ödemelerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak vatandaşların geçmiş dönemlere ait ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksitlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılımda bir diğer belirleyici unsur ise kalan taksit sayısı olarak öne çıkıyor. Sadece geriye 12 aydan fazla taksiti kalan kişiler bu indirimden yararlanabilirken, 12 ay veya daha az ödemesi kalanlar kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

Başvuru işlemleri ve istenen belgeler

İndirim fırsatını değerlendirmek isteyen hak sahiplerinin, gayrimenkul sözleşmelerini imzaladıkları ilgili banka şubesine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yürütülen işlemlerde vatandaşlardan yalnızca iki evrak talep ediliyor.

Başvuru esnasında, ilgili belediyeden alınmış Emlak Beyan Değeri Belgesi ile güncel ve geçerli Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesinin ibraz edilmesi zorunlu kılınıyor. Bu belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayan hak sahipleri, işlemlerini hızla tamamlayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Başvuru işlemleri ve istenen belgeler İndirim fırsatını değerlendirmek isteyen hak sahiplerinin, gayrimenkul sözleşmelerini imzaladıkları ilgili banka şubesine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yürütülen işlemlerde vatandaşlardan yalnızca iki evrak talep ediliyor. Başvuru esnasında, ilgili belediyeden alınmış Emlak Beyan Değeri Belgesi ile güncel ve geçerli Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesinin ibraz edilmesi zorunlu kılınıyor. Bu belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayan hak sahipleri, işlemlerini hızla tamamlayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

Bu önemli indirimden faydalanabilmek için bazı temel kriterlerin eksiksiz sağlanması büyük önem taşıyor. İlk olarak, hak sahiplerinin taksit ödemelerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak vatandaşların geçmiş dönemlere ait ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksitlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılımda bir diğer belirleyici unsur ise kalan taksit sayısı olarak öne çıkıyor. Sadece geriye 12 aydan fazla taksiti kalan kişiler bu indirimden yararlanabilirken, 12 ay veya daha az ödemesi kalanlar kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

Bu önemli indirimden faydalanabilmek için bazı temel kriterlerin eksiksiz sağlanması büyük önem taşıyor. İlk olarak, hak sahiplerinin taksit ödemelerinin en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru yapacak vatandaşların geçmiş dönemlere ait ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve içinde bulunulan aya ait taksitlerini yatırmış olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılımda bir diğer belirleyici unsur ise kalan taksit sayısı olarak öne çıkıyor. Sadece geriye 12 aydan fazla taksiti kalan kişiler bu indirimden yararlanabilirken, 12 ay veya daha az ödemesi kalanlar kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

Tapular bekletilmeden teslim ediliyor

Kampanyanın son günü olan 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayıp kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunun tamamını sıfırlayan hak sahiplerine tapuları anında teslim edilecek. Belirtilen bu sürenin aşılması halinde yapılacak borç kapatma veya kısmi ödeme taleplerinde indirim hakkı ortadan kalkacak. Bu nedenle kalan borcunu düşük bir tutarla kapatmak ve tapusunu bir an evvel eline almak isteyen vatandaşların, mesai saatleri içerisinde banka şubelerindeki işlemlerini bitirmeleri gerekiyor.

Tapular bekletilmeden teslim ediliyor Kampanyanın son günü olan 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayıp kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunun tamamını sıfırlayan hak sahiplerine tapuları anında teslim edilecek. Belirtilen bu sürenin aşılması halinde yapılacak borç kapatma veya kısmi ödeme taleplerinde indirim hakkı ortadan kalkacak. Bu nedenle kalan borcunu düşük bir tutarla kapatmak ve tapusunu bir an evvel eline almak isteyen vatandaşların, mesai saatleri içerisinde banka şubelerindeki işlemlerini bitirmeleri gerekiyor.
Başlıklar :Toplu Konut İdaresi BaşkanlığıTOKİtoplu konut i̇daresitoki̇ kampanyası
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