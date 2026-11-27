En uygun kiralar doğu illerinde

Listenin diğer ucunda ise en düşük kira ortalamaları ağırlıklı olarak doğu illerinde kaydedildi. Türkiye genelinde en düşük ortalama kira 11 bin 110 TL ile Ağrı'da görüldü. Ağrı'yı 11 bin 550 TL ile Mardin ve 11 bin 923 TL ile Muş takip etti.