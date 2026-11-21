462 konutun 382’si 2+1, 80’i 3+1 olarak planlandı





Toplam 462 bağımsız konuttan oluşan projede dairelerin 382’si 2+1, 80’i ise 3+1 olarak inşa ediliyor. Teknik proje bilgilerine göre 2+1 dairelerin brüt kullanım alanları yaklaşık 85-90 metrekare, net kullanım alanları ise 66,78 ile 68,91 metrekare arasında değişiyor. 3+1 dairelerde ise brüt kullanım alanı yaklaşık 105-110 metrekare, net kullanım alanı 84,46 metrekare olarak planlandı.





Projede konutların yanı sıra 20 dükkân ve 250 kişilik cami de yer alıyor. Böylece yeni yerleşim alanının konut ihtiyacının yanı sıra ticari ve sosyal ihtiyaçlara da cevap vermesi amaçlanıyor.