Ev alacaklar için büyük fırsat: Konutta yeni amortisman süreleri belli oldu
Türkiye gayrimenkul piyasasında yatırımcıların ezberini bozacak yeni bir dönem başladı. Son dönemde kira bedellerinde yaşanan hızlı ivmelenme, konut yatırımlarının kendini geri ödeme süresinde tarihi bir düşüşe sahne oldu. Emlak piyasasına yön verecek son araştırma, ev almayı düşünenler için en kazançlı il ve ilçelerin haritasını baştan çizerken, özellikle megakent İstanbul'daki bazı bölgelerin yatırımcıya sunduğu yeni fırsatlar dikkat çekti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.