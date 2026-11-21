Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Os Şelalesi, yaklaşık 20 metreden dökülen suları ve çevresini saran yemyeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Ormanlık alanın içindeki manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Os Şelalesi, yaklaşık 20 metreden dökülen suları ve çevresini saran yemyeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan şelale, ormanlık alanın içinde oluşturduğu manzarayla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
IHA
Araklı ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Turnalı Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yaklaşık 20 metre yüksekliği ve 4 metre genişliğiyle bölgenin doğal güzellikleri arasında bulunuyor.
IHA
Yıl boyunca akışını sürdürüyor
Yağmur ve kar sularıyla beslenen şelale, yıl boyunca akışını sürdürüyor. Zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin ilgisini çeken şelale, Karadeniz’in kendine özgü yeşil doğası içinde saklı kalıyor ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için de güzel manzaralar oluşturuyor.
IHA
Vatanımın her yeri karış karış çok güzel
Trabzon’a üçüncü kez geldiğini belirten Muhammet Bahadır, kenti her ziyaretinde farklı güzellikler keşfettiğini söyledi. Bahadır, Os Şelalesi’ni de görmek istediğini belirterek "Vatanımın her yeri karış karış çok güzel. Şelaleyi çok beğendim." dedi.
IHA
Bahadır, bu tarz şelalelerin insanlar tarafından daha sık ziyaret edilebilmesi için altyapı hizmetleriyle geliştirilerek daha ulaşılabilir hale gelmesini istediğini dile getirdi.
IHA
Her gelişimde hayran kalıyorum
Os Şelalesi’ni daha önce de birkaç kez ziyaret ettiğini söyleyen Şennur Öztürk, her gelişinde aynı güzelliğe hayran kaldığını belirtti. Öztürk, "Os Şelalesine 3-4 kez daha gelmiştim. Her gelişimde hayran kalıyorum." dedi.
IHA
Yaz aylarında suyu azalıyor
Öztürk, "Yaz aylarında suyu azalıyor ama bu tarihlerde çok daha güzel gözüküyor. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gezilmesi, görülmesi bir yer. Yaz aylarında çok gelen oluyor" ifadelerini kullandı.
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