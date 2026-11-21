Her gelişimde hayran kalıyorum

Os Şelalesi’ni daha önce de birkaç kez ziyaret ettiğini söyleyen Şennur Öztürk, her gelişinde aynı güzelliğe hayran kaldığını belirtti. Öztürk, "Os Şelalesine 3-4 kez daha gelmiştim. Her gelişimde hayran kalıyorum." dedi.