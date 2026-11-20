AJet ekibi, üçüncü kez kazandığı APEX Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu ödülüyle birlikte poz verdi.

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AJet, üçüncü kez Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu ödülüne, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından layık görüldü.

Kendi kategorisinde ödül alan şirket, 722 hava yolu arasından öne çıktı.

Ödül bağımsız yolcu değerlendirmeleriyle verildi

AJet, yolcu memnuniyetini önceliklendiren yaklaşımı ve uygun fiyat politikasıyla, havacılık sektörü organizasyonlarından APEX (The Airline Passenger Experience Association) tarafından ödüllendirildi.

Dünyanın dört bir yanından yolcuların 1 milyondan fazla uçuş için yaptığı bağımsız değerlendirmeler sonucunda verilen ödüllerde AJet, Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu ödülüne hak kazandı.

APEX/FTE/IFSA CEO'su Dr. Joe Leader, ödülü Singapur'da APEX FTE Expo 2026 fuarında düzenlenen törenle AJet Ürün ve Müşteri Deneyimi Müdürü Emre Devrim'e takdim etti.

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AJet, 31 Mart 2024 tarihindeki kuruluşundan bu yana aldığı APEX Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Havayolu ödüllerinin sayısını üçe çıkardı.

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