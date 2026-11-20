42 yaşındaki Lemke'nin şimdiki en büyük hayali, yürüyerek Mekke’ye ulaşmak ve hac ibadetini yerine getirmek. Yolculuğunun yalnızca bir macera olmadığını vurgulayan Lemke, Allah’a daha yakın olmak ve hayatına yeni bir yön vermek istediğini ifade etti. Berlin’den Mekke’ye 5 bin 300 kilometrelik yürüyüşe 2 Ağustos 2026 tarihinde çıkan Lemke, yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki sırt çantasıyla yaklaşık 110 gündür kilometrelerce yol kat etti. İlk günlerden itibaren ayaklarında yaralar oluştu, zaman zaman açlık ve soğukla mücadele etti.