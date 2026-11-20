Henüz 16 yaşındayken Müslüman olan Alman Andreas Lemke, yıllar sonra yeniden İslam'a yönelerek Berlin'den Mekke'ye 5 bin 300 kilometrelik yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 110 gündür yürüyen Lemke, Bursa'ya kadar geldi.
Henüz 16 yaşındayken Müslüman olan Alman Andreas Lemke'nin İslam yolculuğu, başlangıçta beklediği gibi ilerlemedi. Farklı kişilerce sürekli uyarıldığını, ne yaparsa yapsın yanlış yaptığının söylendiğini ifade eden Lemke, bunun kendisini zamanla İslamiyet’ten uzaklaştırdığını belirtti. Allah’a olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen Lemke, uzun yıllar dinini düzenli şekilde yaşayamadı.
IHA
Kasım 2025'te beş vakit namaza başladı
Yıllar sonra tanıştığı insanlar ve yaşadığı manevi değişimle İslam’ı yeniden bilinçli şekilde yaşamaya başlayan Lemke, Kasım 2025’te beş vakit namaza başladı. Geçmiş hayatıyla yüzleşen Alman genç, eski arkadaş çevresiyle iletişimini kesip sosyal medya hesaplarını kapattı. Artık tek hedefinin Allah’ın rızasını kazanmak ve insanlara faydalı olmak olduğunu anladı.
IHA
42 yaşındaki Lemke'nin şimdiki en büyük hayali, yürüyerek Mekke’ye ulaşmak ve hac ibadetini yerine getirmek. Yolculuğunun yalnızca bir macera olmadığını vurgulayan Lemke, Allah’a daha yakın olmak ve hayatına yeni bir yön vermek istediğini ifade etti. Berlin’den Mekke’ye 5 bin 300 kilometrelik yürüyüşe 2 Ağustos 2026 tarihinde çıkan Lemke, yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki sırt çantasıyla yaklaşık 110 gündür kilometrelerce yol kat etti. İlk günlerden itibaren ayaklarında yaralar oluştu, zaman zaman açlık ve soğukla mücadele etti.
IHA
Türkiye'de misafirperverlikle karşılandı
Sancak, Kosova ve Kuzey Makedonya güzergâhlarından geçerek Türkiye’ye ulaşan Lemke, yolculuğunda yalnızca Müslümanlardan değil, farklı inançlara sahip insanlardan da büyük destek gördüğünü söyledi. Lemke, "Türkiye’ye geldikten sonra karşılaştığım misafirperverlik, beni derinden etkiledi. Tanımadığım insanlar beni evlerine davet etti. Yemek ve konaklama ihtiyaçlarımı karşıladı. Türkiye’de gördüğüm ilgi sayesinde yeniden güç buldum" dedi.
IHA
Hisar Kapısı Derneği’nde kendisini ağırladıklarını belirten İlahiyatçı Tarihçi Yazar Said Şaşmaz, Lemke'nin yaklaşık 20 yıl önce Türklerden etkilenerek Müslüman olduğunu söyledi. Şaşmaz, "Allah kendi yoluna çıkanları hiç yalnız bırakmaz. 110 gündür yollarda, 180 günlük bir yol var" diye konuştu. Kendisini ağırlayanlarla sohbet edip çayını içen Lemke, onlarla vedalaşarak yola çıktı.
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