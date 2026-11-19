Türkiye, Suudi Arabistan ve Singapur ile hava ulaşımını güçlendirecek mutabakat zaptlarını Montreal'de imzaladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek önemli mutabakatlara imza atıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu düzenlemelerle hava yolu işletmelerine daha fazla esneklik sağlıyor, iki ülkeyle hava ulaşımı bağlantılarımızı ve seyahat seçeneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Montreal'de imzalar atıldı

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Montreal'de düzenlenen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında ülkemiz adına Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Kemal Yüksek, Suudi Arabistan adına GACA Başkanı Sayın Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, Singapur adına ise CAAS Genel Müdürü Sayın Han Kok Juan mutabakat zaptlarını imzaladı."

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Kargo ve yolcu seferi hakları artırıldı

Bakanlık, şöyle devam etti: "Suudi Arabistan ile haftalık tarifeli kargo seferi hakkını 14'ten 21'e çıkarırken, Singapur ile tarifeli yolcu seferi haklarını artırdık."

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