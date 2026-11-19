SUV tabanlı tasarım ve yeni gövde mimarisi

Görsel olarak arka kısmına kasa eklenmiş ve uzatılmış bir Corolla Cross görünümü sunan yeni model, ön tasarımındaki pek çok parçayı SUV kardeşiyle paylaşıyor. Farlar, kaput, ön çamurluklar, ön cam, ön kapılar, aynalar ve tavan çizgisi Corolla Cross ile birebir aynı tutulurken, ön tamponun Çin pazarı için üretilen Toyota Frontlander modelinden uyarlandığı görülüyor. Ön bölümde gövde rengi eklentiler, yeni soğutma girişleri ve yeniden konumlandırılmış sis farları dikkat çekiyor.





Aracın arka bölümünde ise beş kişilik kabinin ardında yükleme alanı yaratmak amacıyla dingil mesafesi ve arka çıkıntı uzatıldı. Yeniden tasarlanan arka bölümde öne çıkan donanımlar şunlar:





Tam genişlikte modern LED arka lambalar

Özel tasarım bagaj kapağı ve kasa örtüsü

Entegre basamaklı yeni arka tampon





Yüksek yük taşıma kapasitesi için yeniden ayarlandığı değerlendirilen çok bağlantılı arka süspansiyon sistemi