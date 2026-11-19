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Ford Türkiye, Tourneo Courier ailesine dinamik tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan yeni Blackline serisini dahil etti.

Hafif ticari araç sınıfında en çok tercih edilen modeller arasında yer alan ve rol model olarak konumlandırılan Tourneo Courier ailesinin yeni üyesi, çizgisini bozmayanlar için sınırlı sayıda üretiliyor.

Çift renk kombinasyonu dikkat çekiyor

Ticari ve binek araç DNA’sını harmanlayan özel Blackline serisi, çift renk tasarımı, sportif ruhu ve zengin teknolojisiyle sınırlı üretimle pazara sunuluyor.

Seri, iş ihtiyaçlarına şık ve pratik bir çözüm getiriyor; hafta sonu seyahatleri, açık hava aktiviteleri ve kamp gibi kaçış planlarında ise maceracı bir karakter sergiliyor.

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Yeni modelin özellikleri şöyle açıklandı:

"Yeni Tourneo Courier Blackline, Kaktüs Gri gövde rengiyle siyah tavan ve tavan raylarının oluşturduğu iddialı çift renk kombinasyonuyla dikkat çekiyor."

Ön kaput, ön çamurluklar, kapı yanları ve bagaj kapağındaki özel tasarım siyah çıkartmalar bu kontrast duruşu pekiştiriyor. Siyah renkli, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalarla siyah kapı kolları sportif havayı tamamlarken, 16 inç Blackline’a özel tasarım jantlar dış tasarımdaki siyah detayları bütünlüyor.

"Standart olarak sunulan ön sis farları ve karartılmış arka camlar ise Blackline serisinin iddialı ve sportif tarzını dış tasarımda daha da belirginleştiriyor."

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IHA Ford Türkiye'nin sınırlı üretimle sunduğu Tourneo Courier Blackline'ın iç mekanı; direksiyon, 8 inçlik SYNC 4 ekranı ve Blackline serisinin kabin donanımı öne çıkıyor.

İç mekanda Blackline logosu yer alıyor

Tourneo Courier Blackline’ın iç mekanı, estetik unsurları ileri teknolojiyle bir araya getiriyor. Titanium donanımından ilham alınarak geliştirilen ön koltukların başlıklarında serinin imzasını taşıyan Blackline logosu bulunuyor.

Koltuklar, başlıklar ve kol dayama alanlarında kullanılan gövde rengi dekoratif dikişler kabine özgün bir hava katıyor. Ön paneldeki dekoratif alanda ise aynı tonda özel boya uygulaması dikkat çekiyor.

Kabinde, modern bilgi-eğlence deneyimi sunan 8 inçlik dokunmatik ekranlı SYNC 4 sistemi ile sürücünün karşısındaki dijital gösterge paneli standart olarak yer alıyor. Direksiyon üzerinden müzik sistemi kontrolü ve akıllı telefon entegrasyonu yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

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Dijital klima ve yağmur sensörlü otomatik ön cam silecekleri de standart sunularak günlük sürüş konforu artırılıyor.

IHA Ford Türkiye'nin hafif ticari araç sınıfındaki Tourneo Courier ailesine eklediği, Kaktüs Gri gövde ve siyah tavanla çift renk tasarımı öne çıkan sınırlı üretimli Blackline serisi.

125 PS güç üreten benzinli motor

Araçta 125 PS güç üreten 1,0 litrelik benzinli motor bulunuyor. Otomatik şanzımanıyla (A/T) şehir içinde de uzun yolda da akıcı ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Güvenlik tarafında Çarpışma Önleme Yardımcısı, Şerit Takip Sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Akıllı Hız Yardımı, Trafik İşareti Tanıma, Arka Park Sensörü ve ESP gibi zengin aktif sürüş destek sistemleri standart olarak kullanıcılara eşlik ediyor.

Fiyat ve donanım dengesi bakımından Deluxe ile Titanium paketleri arasında konumlanan yeni Ford Tourneo Courier Blackline, sınırlı üretimiyle kendi sınıfında fark arayan müşteriler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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IHA Ford Türkiye'nin sınırlı üretimli yeni Tourneo Courier Blackline serisi, Kaktüs Gri gövde rengi ve siyah tavanıyla çift renk kombinasyonunu öne çıkarıyor.

İki farklı kredi seçeneği mevcut

Ford Courier Blackline, destekli kredi kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla müşterilere sunuluyor. Kredi kampanyası ve işini büyüten paket kredisi olmak üzere iki farklı kredi seçeneği bulunuyor.

IHA Ford Türkiye'nin hafif ticari araç sınıfındaki Tourneo Courier ailesine eklediği, çift renk tasarımlı sınırlı üretim Blackline serisi, Kaktüs Gri gövdesi ve siyah tavanıyla dikkat çekiyor.

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