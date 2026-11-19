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Skoda, yeni tamamen elektrikli SUV modeli Peaq'in bağımsız araç güvenliği değerlendirme kuruluşu Euro NCAP'in testlerinden 5 yıldız aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Peaq, Euro NCAP'in 2026 yılı değerlendirme kriterleriyle gerçekleştirilen testlerde Çarpışma Koruması kategorisinde yüzde 94, Çarpışma Sonrası Güvenlik kategorisinde yüzde 92, Çarpışmayı Önleme kategorisinde yüzde 78 ve Güvenli Sürüş kategorisinde yüzde 65 puan elde etti.

Peaq en yüksek dereceyi aldı

Bu sonuçlarla Euro NCAP testlerinde en yüksek derece olan 5 yıldızı alan model, hem pasif hem de aktif güvenlik teknolojilerindeki iddiasını ortaya koydu.

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Peaq, Çarpışma Koruması kategorisinde önden, yandan ve arkadan çarpışma testlerinin sürücü ve yolcuların korunmasına yönelik değerlendirilen tüm senaryolarında tam puan aldı.

Model, korunmasız yol kullanıcılarının baş, kalça ve bacak bölgelerine yönelik çarpışma testlerinde de başarılı sonuçlar elde etti.

Aracın hem 5 hem de 7 koltuklu versiyonları, çocuk koltuğu yerleştirme testlerini başarıyla tamamladı.

Testlerde i-Size ve ISOFIX bağlantılarının yanı sıra emniyet kemeriyle sabitlenen çocuk koltuklarının da ön ve arka koltuklarda, öne veya arkaya dönük şekilde kullanılabildiği doğrulandı.

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Kaza sonrası bilgiler acil yardım ekiplerine iletiliyor

Çarpışma Sonrası Güvenlik kategorisinde modelde yer alan gelişmiş eCall sistemi, kaza sırasında yolcu koruma sistemleri devreye girerse aracın konumunu, çarpışma hızını, darbenin türünü ve emniyet kemeri takılı yolcu sayısı gibi bilgileri otomatik olarak acil yardım ekiplerine iletiyor.

İlk kazanın ardından meydana gelebilecek ikincil çarpışmaların şiddetini azaltmaya çoklu çarpışma freni yardımcı oluyor.

Peaq, bataryada aşırı ısınmanın yayılmasına karşı uygulanan güvenlik testlerinde 20 dakikayı aşan koruma gerekliliklerini karşıladı, suya batma testlerinden de başarıyla geçti.

Yaklaşık bin farklı senaryoda değerlendirildi

Çarpışmayı Önleme kategorisinde Peaq'in sürüş destek sistemleri, otomobilleri, motosikletleri, bisikletlileri ve yayaları içeren yaklaşık bin farklı senaryoda değerlendirildi.

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Önden çarpışma, şeritten ayrılma ve düşük hızda meydana gelebilecek kazalara yönelik testlerde modelin aktif güvenlik sistemleri kapsamlı şekilde incelendi.

Yeni yolcu algılama teknolojisi öne çıkıyor

Güvenli Sürüş kategorisinde Peaq, Skoda modelleri arasında ilk kez sunulan yeni bir yolcu algılama teknolojisiyle öne çıkıyor.

Sürücü ve ön yolcunun fiziksel ölçülerini algılayan sistem, hava yastıklarının açılma şeklini ve emniyet kemeri kuvvet sınırlayıcısının uyguladığı kuvveti yolcunun ölçülerine göre optimize ediyor.

İç dikiz aynasına entegre edilen kamera, emniyet kemerinin yanlış kullanımını algılayarak sürücüyü uyarıyor.

Aynı kamera, gelişmiş sürücü yorgunluk tespit ve dikkat uyarı sistemini de destekleyerek sürücünün dikkat dağınıklığını, yorgunluğunu, cep telefonu kullanımını ve tepkisiz kalma durumlarını tespit etmeye yardımcı oluyor.

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Euro NCAP'in sürüş, konfor ve bilgi-eğlence sistemlerinin kontrollerine yönelik yeni değerlendirmesinden de Peaq tam puan aldı.

Dokunsal geri bildirim sunan düğmeler ve sesli kontrol, sürücünün dokunmatik ekranla etkileşim ihtiyacını azaltarak dikkatini yola vermesine yardımcı oluyor.

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