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Lexus, 6'ncı nesil hibrit teknolojisine, yenilenen kabine ve gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip yeni NX modelini 2027'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yeni Lexus NX, markanın lüks SUV deneyimini kendini şarj eden tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit batarya seçeneklerinin yanı sıra daha dinamik dış tasarımı, kişiselleştirilebilen kabin atmosferi ve sürüş konforunu artıran geliştirmeleriyle müşterilere sunacak.

Dış tasarım daha sportif ve modern

Modelin silüeti korunurken çerçevesiz ön panjur gövdeyle bütünleşiyor, yenilenen farlar ise daha sportif ve modern bir görünüm sergiliyor.

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Yeni farlar Adaptif Uzun Far Sistemi, viraj aydınlatmaları ve far yıkama özelliğini bir araya getirirken, aerodinamik verimliliği destekleyen panjur tasarımını da tamamlıyor.

NX'in görsel kimliği arka bölümde yeniden yorumlanan ışık şeridi ve "L" motifli aydınlatmalarla güçleniyor, yeni gündüz farları, çift paralel çubuk biçimindeki sinyaller, yan etekler ve koyu tonlu çok kollu jantlar da modelin duruşunu öne çıkarıyor.

Kabin sadelikle ileri teknolojiyi buluşturuyor

Yeni NX'in kabininde "Clean x Tech" tasarım yaklaşımı, sadeliği ileri teknolojiyle buluşturuyor.

Daha ferah bir atmosfer oluşturan yatay ön konsol, yeni Lexus ES ve TZ'den ilham alıyor, aynı eksende konumlandırılan 12,3 inç dijital gösterge paneli ile 14 inç multimedya ekranı ise sürücünün bilgilere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

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Sade tasarıma bütünlük kazandıran gizli kumandalar, kullanıcı elini yaklaştırdığında aydınlanıyor ve dokunulduğunda fiziksel geri bildirim sunuyor.

"Lexus Sensory Concierge" teknolojisi Avrupa'da ilk kez sunulacak, aydınlatma, müzik, iklimlendirme, koltuk sıcaklığı ve kabin kokusunu uyum içinde yöneterek kişiselleştirilmiş bir ortam sunuyor.

Lexus'un "omotenashi" misafirperverlik anlayışı, üç deneyim modu, 50 farklı aydınlatma tonu ve Givaudan işbirliğiyle geliştirilen kokular sayesinde her yolculukta farklı bir atmosfer sağlıyor.

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İki batarya seçeneği bulunuyor

Performans ve verimlilik, modelde yeni nesil hibrit teknolojisiyle bir araya geliyor.

Kendi kendini şarj eden tam hibrit NX 350h'nin 190 HP sistem gücü, markanın sürücünün taleplerine hızlı yanıt veren sürüş karakterini destekliyor.

Bataryanın ağırlığı ve hücre sayısı azaltılırken, NX 350h'nin soğutma sisteminde de geliştirmeler yapıldı.

Model, önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle sunulacak ve 1500 kilogram çekme kapasitesine sahip olacak.

Ürün gamında ayrıca şarj edilebilir hibrit NX 450h+ da yer alıyor.

100 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sağlayacak olan versiyon, 23 kWh kapasiteli bataryaya ve 296 HP sistem gücüne sahip.

Güvenlik sistemleri standart olarak yer alacak

Aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleri, yeni nesil "Lexus Safety System" ile birlikte Yeni NX'in tüm versiyonlarında standart olarak yer alacak.

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Olası çarpışma risklerini belirleyen sistemler daha geniş bir alanı algılayabiliyor, sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde fren, direksiyon ve çekiş desteği sağlıyor.

Farklı trafik koşullarında sürücüye daha kapsamlı destek sunan sistemler arasında geliştirilen Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Dinamik Radar Hız Sabitleyici, Şeritten Ayrılma Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı yer alıyor.

Sürücünün aracı kullanamayacak durumda olduğunu algılayan Acil Durumda Sürüş Durdurma Sistemi, NX'i bulunduğu şerit içinde yavaşlatarak durduruyor ve dörtlü ikaz lambalarını devreye alıyor.

Yeni NX modelinin Türkiye'de müşterilerle buluşması 2027 yılının ilk çeyreği için planlanıyor.

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