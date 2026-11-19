AB kurumları, enerji arz güvenliği gerekçesiyle ithal petrol, doğal gaz ve kömüre ilişkin metan emisyonu yükümlülüklerinin iki yıl ertelenmesinde anlaştı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Enerji arz güvenliğinin korunması amacıyla Avrupa Birliği (AB) kurumları, ham petrol, doğal gaz ve kömür ithalatına ilişkin bazı metan emisyonu yükümlülüklerinin iki yıl ertelenmesi konusunda anlaştı.

Metan tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığı, AB Konseyi tarafından açıklandı.

Yükümlülükler 2029 ve 2030'a ertelenecek

Düzenlemeye göre, doğal gaz, ham petrol ve kömür ithalatçılarına yönelik metan emisyonlarını izleme, raporlama ve doğrulama yükümlülüklerinin uygulanmasına 1 Ocak 2027 yerine 1 Ocak 2029'da başlanacak.

Reklam Reklam

Metan yoğunluğunu raporlama yükümlülüğü ise ithalatçılar ile AB'deki üreticiler açısından 5 Ağustos 2028'den 5 Ağustos 2030'a ertelenecek.

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında üye ülkelere ve şirketlere esneklik sağlanması için erteleme yapılacak.

Komisyon uygulamayı 1 Ocak 2028'e kadar gözden geçirecek

Tüzüğün uygulanması, 1 Ocak 2028'e kadar AB Komisyonu tarafından gözden geçirilecek. Ölçüm, raporlama ve doğrulama kurallarının uygulanması, ithal fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılması, yeterli sayıda bağımsız doğrulayıcının bulunup bulunmadığı ve arz güvenliğine olası etkiler incelemede değerlendirilecek.

Değişikliğin, AB Konseyi ve AP tarafından resmi olarak kabul edilmesinin ardından yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

AB'nin metan düzenlemesinin amacı, enerji sektöründeki metan emisyonlarının azaltılması. AB içinde üretilen fosil yakıtlar ile ithal edilen petrol, doğal gaz ve kömür düzenlemenin kapsamında yer alıyor.

Reklam Reklam

Mevcut takvimde ise ithalatçıların, ilgili sözleşmeler kapsamındaki fosil yakıtların üretiminde metan emisyonlarının AB kurallarına eşdeğer biçimde izlendiğini, raporlandığını ve bağımsız olarak doğrulandığını 1 Ocak 2027'den itibaren göstermesi gerekecekti.

Reklam Reklam

Dünya

Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Trump, Şi ve Putin ilk kez aynı masada

Dünya

Dünyanın en büyük dini değişiyor: İslam zirveye çıkacak

Dünya

Rusya İran ve Çin'den UAEA bildirisi: Saldırı ve tehditler sona ermeli