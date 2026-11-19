Sierra Leone'de düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi'nde 13 anlaşma imzalandı ve 6,1 milyar dolarlık Banana Island Derin Su Limanı ve Demir Yolu Projesi duyuruldu.

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13 anlaşmanın imzalandığı ve stratejik girişimlerin duyurulduğu Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi (WAIIS 2026), Sierra Leone'de sona erdi.

İki gün süren zirve, başkent Freetown yakınlarındaki Lungi'de yapıldı ve 13 anlaşmaya imza atıldı.

Takip mekanizması oluşturuldu

Zirve sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde, enerji, madencilik, ulaştırma, tarım ve dijital altyapı alanlarında yatırım anlaşmaları yapıldığı duyuruldu.

Bildiriye göre uluslararası yatırımcılara yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yatırım fırsatı sunuldu, 120 proje değerlendirildi ve bunlardan 34'ü için yatırımcılarla görüşmeler başlatıldı.

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İmzalanan anlaşmaların amacının Batı Afrika'da ekonomik entegrasyonu güçlendirmek, altyapı yatırımlarını artırmak ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak olduğu belirtildi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, imzalanan anlaşmaların ve yatırım taahhütlerinin hayata geçirilmesi için bir takip mekanizması oluşturulduğu kaydedildi.

Projelerin ilerleyişinin izleneceği, yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümü için ilgili kurumlar ile yatırımcılar arasında koordinasyon sağlanacağının altı çizildi.

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Zirvenin kapanışı, stratejik girişimlerin duyurulmasıyla yapıldı.

6,1 Milyar dolarlık liman ve demir yolu projesi

Sierra Leone'de hayata geçirilmesi planlanan 6,1 milyar dolar değerindeki Banana Island Derin Su Limanı ve Demir Yolu Projesi, zirvenin öne çıkan yatırımları arasında yer aldı.

1,5 milyar dolar değerindeki Baomahun Altın Projesi'ne yatırım yapılmasına, madencilik sektörünün elektrik altyapısının güçlendirilmesine ve yeni enerji tesislerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar da zirvede duyuruldu.

Sierra Leone'de cep telefonu ve elektronik cihaz montaj tesisi kurulması ile liman altyapısının geliştirilmesi de anlaşmalar arasında yer aldı.

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Tarıma 1 milyar dolarlık finansman hedefi

Batı Afrika'da tarımsal üretimi artırmak ve gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla 1 milyar dolarlık finansman sağlanmasını hedefleyen yeni bir girişim, zirvede başlatıldı.

Pirinç üretimi ve tarımsal yatırımlara özellikle odaklanacak girişimle, bölgenin gıda ithalatına bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

Sierra Leone'nin internet altyapısını güçlendirmek için ikinci bir uluslararası denizaltı internet kablosu kurulmasına yönelik planlar da açıklandı.

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Batı Afrika ülkeleri arasındaki ticaret ve ulaşım bağlantılarını geliştirmek amacıyla yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki 5 bölgesel projeye öncelik verilmesine karar verildi.

Zirvenin 2030'a kadar sürmesi planlanıyor

Zirvenin yalnızca yatırım hedeflerinin açıklandığı bir toplantı olmadığını, projelerin uygulamaya geçirilmesinin hedeflendiğini WAIIS 2026 Özel Temsilcisi Kandeh Kolleh Yumkella vurguladı.

Yumkella, "WAIIS, temennilerin dile getirildiği bir konferans değil, uygulamaya yönelik bir platformdur. Her projenin bir sahibi, her yatırım fırsatının uygulamaya giden bir yolu var. Her taahhüdün yerine getirilip getirilmediği takip edilecek." ifadesini kullandı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Horta Inta-A, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley ile uluslararası finans kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileri, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun ev sahipliğinde düzenlenen zirveye katılmıştı.

Batı Afrika'daki yatırım projelerini desteklemek ve verilen taahhütlerin uygulanmasını takip etmek amacıyla, ilk kez düzenlenen zirvenin 2030'a kadar faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

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