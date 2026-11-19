Claude geliştiricisi Anthropic, halka arzını hisse başına 83 dolardan fiyatlandırarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, halka arz fiyatını hisse başına 83 dolar olarak belirledi.

Halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hissenin satışa sunulduğu, Anthropic'in yaptığı açıklamada bildirildi.

SpaceX'i geride bıraktı

Halka arzın büyüklüğünün 81,3 milyar dolar olarak hesaplandığı işlemle Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzına imza attı.

SpaceX ise haziran ayında borsaya açılmış, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar kaynak toplamıştı.

Açıklamada, hisselerin yaklaşık 956,4 milyon adedinin Anthropic, 23,6 milyon adedinin ise belirli mevcut hissedarlar tarafından satışa sunulduğu belirtildi ve Anthropic'in hissedarların satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyeceği kaydedildi.

Reklam Reklam

Hedeflerin üzerinde fiyat ve adet

Şirketin daha önce duyurduğu hedeflerin üzerinde kalan hisse sayısı ve halka arz fiyatı dikkati çekti.

Anthropic, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) geçen hafta sunduğu belgede 70 ila 78 dolar fiyat aralığından 825 milyon adet A grubu adi hisseyi satışa sunmayı planladığını bildirmişti.

İşlem görme tarihi 19 Kasım

Hisselerin 19 Kasım'da Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 20 Kasım'da tamamlanmasının öngörüldüğü açıklamada yer aldı.

Şirketin aracı kurumlara, 147 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük opsiyon tanıdığı da ifade edildi.

Anthropic, halka arz süreci için hazırladığı taslak belgeyle haziran ayında SEC'e gizli olarak başvuruda bulunmuştu.

SEC'e kayıt beyanı sunma işlemini ise 26 Ekim'de, hisselerini halka arz etmek amacıyla yapmıştı.

Reklam Reklam

Dünya

Şi Cinping'den APEC'te serbest ticaret bölgesi vizyonunun ilerletilmesi çağrısı

Ekonomi

Bin 998 çifte faizsiz destek

Ekonomi

Faiz baskısı altını eritti