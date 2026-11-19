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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesinde açıklığı ve bağlantısallığı daha fazla geliştirerek serbest ticaret bölgesi vizyonunun ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Şi'nin çağrısı, Çin'de düzenlenen 33. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nin açılışındaki konuşmasında yer aldı.

Açık ve bütünleştirici işbirliği vurgusu

Şi, APEC'in kurulmasından bu yana geçen 30 yılda Asya-Pasifik bölgesinin hızlı bir ekonomik büyümeye tanıklık ettiğini ifade etti, açıklığa dayalı işbirliğinin de bölgenin kalkınmasına ve canlanmasına katkı sağladığını söyledi.

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Gelecekte de ekonomik entegrasyonun ilerletilmesinin, parçalı ve dışlayıcı değil açık ve bütünleştirici işbirliğinin bölge ülkelerinin tercihi olması gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin serbest ve açık ticareti savunması, serbest dolaşımın önündeki engelleri kaldırması ve ekonomik büyümeye daha fazla alan açması gerektiğini belirten Şi, şöyle devam etti:

"Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesi, APEC üyelerinin ortak vizyonudur. Farklı ekonomik ve ticari anlaşmaların uyumlaştırılması, ticaretin teşviki, yatırımların kolaylaştırılması ve dijitalleşmeyle ticaret ve yatırımların önündeki engelleri azaltmak için çaba göstermeliyiz."

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İnovasyon ve işbirliğine destek

Girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmenin bir Asya Pasifik topluluğu oluşturmak için gerekli olduğunun altını çizen Şi, "Bilimsel ve teknolojik işbirliğini cesaretlendirmek, inovasyon sonuçlarının ticarileştirilmesini kolaylaştırmak, açık, eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir işbirliği ortamı yaratmak hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Çin lideri, APEC çerçevesindeki pratik işbirliğini geliştirmek üzere 20 milyon dolar kaynak sağlayacaklarını kaydetti.

Şi, Şıncın kentinde Asya Pasifik Topluluğu Çalışmaları Merkezi kuracaklarını, ayrıca dijital teknoloji, sınır aşırı veri transferi, temiz enerji ve KOBİ'lerin desteklenmesi için işbirliği kurumları oluşturacaklarını söyledi.

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletindeki Şıncın kentinde düzenleniyor.

İlk zirvesini 1993'te toplayan APEC, Pasifik kuşağındaki 21 ekonomiden oluşuyor. Çin, bundan önce 2001'de Şanghay'da ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

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