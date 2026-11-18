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Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine ilişkin sözleşme imzaladıklarını söyledi. Sevkiyatın artırılması ve doğal gaz sektörüne yatırım yapılması konularında da görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

Şirketin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mihelson, açıklamasını Çin'in Şıncın kentinde gazetecilere yaptı.

Türkiye için LNG sözleşmesi imzalandı

Türkiye ile LNG alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getiren Mihelson, "Türkiye'ye LNG tedariki için sözleşme imzaladık. Sevkiyatın artırılmasını ve ülkenin doğal gaz sektörüne yatırım yapılmasına yönelik seçenekleri de görüşüyoruz." dedi.

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Anlaşmanın kimle imzalandığı konusunda ise Mihelson bilgi vermedi.

Vietnam ile 500 bin tonluk sözleşme

Mihelson, Asya pazarında da Vietnam ile 2027'den itibaren yaklaşık 500 bin ton LNG tedarik edilmesine yönelik sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Petrovietnam ile görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Mihelson, Vietnam'daki enerji projelerine yatırım yapmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Tayland'a LNG tedariki konusunda müzakere yürüttüklerini söyleyen Mihelson, Birleşik Arap Emirlikleri ile de çeşitli bölgelerde ortak yatırım ve üretim projelerini değerlendirdiklerini aktardı.

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Yamal'dan Avrupa'ya sevkiyat sürüyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus LNG'sine yönelik ithalat yasağına değinen Mihelson, Yamal LNG projesinden Avrupa'ya sevkiyatın sürdüğünü söyledi. Yasak nedeniyle Avrupa'ya gönderilemeyecek gazın önemli bölümünü Çin'e yönlendirmeye hazır olduklarını da ifade etti.

Rusya'dan LNG ithalatının 1 Ocak 2027'den itibaren tamamen yasaklanması, AB Konseyi'nin 26 Ocak'ta aldığı kararla onaylanmıştı.

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