Rus askeri nakliye uçağı Kemerovo'da henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

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Rusya'nın Kemerovo bölgesinde askeri kargo uçağı düştü. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Antonov An-12BK tipi orta menzilli nakliye uçağı, Yagunovo köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Yerel medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre, uçak havadayken alev aldı. Görgü tanıklarının anlatımlarında uçağın yere çakılmadan önce neredeyse dikey şekilde alçaldığı ve tamamen alevler içinde olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 17 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Ancak can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Uçağın, Kemerovo'daki Aleksey Leonov Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğü bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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