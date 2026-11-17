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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Artı Üç Zirvesi'nin açılışında konuştu. Yonhap ajansının haberine göre Lee, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Güney Kore, Çin ve Japonya'yı küresel ölçekte artan belirsizlikler ve karmaşık hale gelen krizler karşısında ortak müdahale kapasitesini güçlendirmeye çağırdı.

Krizler günlük yaşamı hızla etkiliyor

Lee, uluslararası ve ekonomik ortamın çok daha karmaşık ve belirsiz hale geldiğini söyledi. Bölgesel çatışmaların ve krizlerin dünyanın farklı bölgelerinde günlük yaşamı hızla etkileyebildiğine dikkat çekti.

ASEAN ve artı üç ülkelerinin rolü

Kriz dönemlerinde etkinliğini defalarca kanıtlayan ASEAN ile artı üç olarak anılan Japonya, Çin ve Güney Kore'nin rolü, Lee'ye göre şimdi her zamankinden daha önemli.

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Lee, bu ülkelerin çoklu krizlere karşı ortak müdahale kapasitesini geliştirmesi, dayanıklılıklarını artırması ve sürdürülebilir büyümenin temellerini atması gerektiğini ifade etti.

Gıda ve enerji güvenliğinde işbirliği önerisi

Zirvenin devamındaki görüşmelerde Lee, gıda ve enerji güvenliği alanlarındaki işbirliği mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasını önerdi.

Güney Kore, Çin ve Japonya'nın ASEAN ile mevcut işbirliklerinden elde ettikleri kazanımları ASEAN Artı Üç düzeyine taşıyarak bölgenin krizlere müdahale kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirten Lee, sınır ötesi suçlarla mücadele, elektrik şebekelerinin geliştirilmesi ve dijital ekonominin ilerletilmesi alanlarında ASEAN ile işbirliğinin genişletilmesinin önemine işaret etti.

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İki bildiri kabul edildi

Zirve sonunda liderler, deniz ticareti ve lojistik bağlantısallığı ile enerji ve gıda güvenliğinde dayanıklılık konularını kapsayan iki bildiriyi kabul etti.