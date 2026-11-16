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Seul yönetimi sınav güvenliğini artırıyor: Gözler yapay zekâ destekli kopyada

16:30, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Güney Kore'de hükümet, 'yapay zekayla kopya' olayının ardından üniversite sınavı için teyakkuzda.

Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, bir adayın sınavda üretken yapay zekayla kopya çektiğini kabul etmesinin ardından CSAT'ta kopyanın önlenmesi için tüm imkanların yoğunlaştırılacağını söyledi.

Güney Kore'de bir adayın sınavda üretken yapay zeka aracılığıyla kopya çektiğini açıklaması gündeme oturdu. Hükümet, hafta içinde düzenlenecek Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) için tüm imkanların yoğunlaştırılacağının sözünü verdi.

Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, ülkede tartışılan "yapay zeka aracılığıyla" kopya konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Han'dan sınav güvenliği talimatı

Han, perşembe günü yapılması beklenen CSAT'ta yapay zeka kullanılarak kopya çekilmesinin engellenmesi için tüm imkanların yoğunlaştırılacağını belirtti.

"Olağandışı belirtiler" tespit edilmesi halinde bunun objektif verilere dayanarak kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğini söyleyen Han, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın güvenebileceği adil bir sınav ortamı yaratmak, hükümetin yerine getirmesi gereken temel bir görevdir."

Wi-Fi bağlantıları ve akıllı cihazlar

Başbakan Han, yetkililere kopyayı önlemeye yönelik tedbirler kapsamında iki konuyu değerlendirme talimatı verdi. Bunlardan biri, tüm sınav merkezlerinde kamuya açık Wi-Fi bağlantılarının devre dışı bırakılması, diğeri sınava girenlerin tüm akıllı cihazlarının teslim alınması.

CSAT, üniversiteye girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.

Vergi muhasebeciliği sınavında kopya

Ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda kopya çektiğini kabul etmişti. Aday, sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullandığını söylemişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada gelişmelerin büyük ciddiyetle takip edildiği belirtilmişti. Polis ise kamera ve telefona el koyduğunu, soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

Ülke yasalarına göre kopya çektiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılıyor ve bu kişiler beş yıl süreyle sınava girmekten men edilebiliyor. Polis soruşturmasının sonucuna bağlı olarak olayın cezai kovuşturmaya varabileceği de ifade ediliyor.

Başlıklar :han seong-sookcsatgüney koreyapay zekayla kopya
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Seul yönetimi sınav güvenliğini artırıyor: Gözler yapay zekâ destekli kopyada
Güney Kore'de hükümet, 'yapay zekayla kopya' olayının ardından üniversite sınavı için teyakkuzda.
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