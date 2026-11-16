Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.
Ekonomik işbirliğinin önemi vurgulandı
Liderler görüşmede, "küresel ticarette artan belirsizlik ortamında ekonomik işbirliğinin" önemine dikkati çekti. CEPA'ya ilişkin müzakerelerin hızlandırılması konusunda da mutabakata varıldı.
Gündemde savunma ve güvenlik de vardı
İki lider, savunma sanayisi, yapay zeka ve nükleer enerjinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını da ele aldı.
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