Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2026 dönemine ait sanayi üretimi ve perakende satış verilerini açıkladı. Yılın 10 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ile işsizlik rakamları da aynı veri setinde yer aldı.
Çin'de ekimde sanayi üretimi ihracattaki ivmeye bağlı artışını sürdürdü. Zayıflayan iç talep ise tüketimdeki durgunluk ve yatırımlardaki azalmayla etkisini göstermeye devam etti.
Perakende satışlar yüzde 0,4 arttı
Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi. Eylülde bu artış yüzde 1,1 olmuştu, ekimdeki oran bu seviyenin gerisinde kaldı.
Sanayi üretimi yukarı yönelimini sürdürdü
Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarını hesaplayan sanayi üretimi, ekimde yüzde 4,5 arttı. Eylüldeki yüzde 5,2'lik yükselişin gerisinde kalsa da yukarı yönelimini korudu.
İç talepteki zayıflığa karşın uluslararası piyasalarda Çin'in ihraç ürünlerine yönelik talep, sanayi üretimini destekledi.
Sabit sermaye yatırımları yüzde 8,1 azaldı
Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın 10 ayında yüzde 8,1 azaldı. Yatırımlardaki gerileme, 9 aydaki yüzde 7,2'lik düşüşe kıyasla belirgin şekilde hızlandı.
Gayrimenkul sektöründe süregelen gerilemenin etkisi sabit sermaye yatırımlarında hissedilmeye devam etti. Gayrimenkul yatırımları 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 azalırken ilk 9 aydaki yüzde 20,6'lık düşüşe kıyasla daha hızlı geriledi.
Kentlerde işsizlik oranı yüzde 5,1'e indi
Kentlerdeki genel işsizlik oranı eylülde yüzde 5,2 seviyesindeydi. Ekimde 0,1 puan azalan oran yüzde 5,1 oldu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.