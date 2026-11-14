Çin Başbakanı Li Çiang, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok'ta görüşerek iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini derinleştirme isteğini dile getirdi.

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Çin Başbakanı Li Çiang, resmi ziyarette bulunduğu Tayland'da mevkidaşı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi. Xinhua'nın haberine göre Li, Güneydoğu Asya ülkesiyle ekonomik ve siyasi işbirliğini derinleştirmek istediklerini söyledi.

Siyasi güven ve somut fayda

Li, görüşmede Tayland ile siyasi güvenin temelini güçlendirmek istediklerini belirtti. Temel çıkarlar ve kaygılarda birbirlerini desteklemeyi de hedeflediklerini söyledi.

Farklı alanlardaki işbirliği potansiyelini değerlendirerek her iki ülkenin halklarına daha fazla somut fayda sağlamak istediklerini dile getirdi.

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Demir yolu ve yeni 5 yıllık plan

Çin'in ve Tayland'ın ulusal kalkınmalarında önemli bir aşamada olduğunu ifade eden Li, kalkınma stratejilerini uyumlaştırmaya hazır olduklarını kaydetti. Çin-Tayland demir yolu gibi Kuşak ve Yol işbirliği projelerini ilerletmeye de hazır olduklarını söyledi.

Ekonomik ve ticari işbirliği için yeni bir 5 yıllık plan konusunda istişareler hızlandırılacak.

Yapay zeka ve yarı iletkenlerde işbirliği

Li, coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı korunmasına yönelik mekanizmaların en kısa zamanda hayata geçirilmesini istediklerini vurguladı. Finans, yeni enerji, yarı iletkenler ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin genişletilmesini de gündeme getirdi. Karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını daha yüksek bir düzeye çıkarmak istediklerini ekledi.

Anutin: Ortaklık yeni zirvelere taşınacak

Tayland Başbakanı Anutin ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğini her alanda ilerletmeye hazır olduklarını belirten Anutin, Çin-Tayland kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını yeni zirvelere taşıyarak iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak istediklerini dile getirdi.