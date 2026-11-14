14/11/2026, Cumartesi08:28
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

İniş ve kalkışlar durduruldu14 Kasım 2026 00:40 CumartesiSON DAKİKA
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandı14 Kasım 2026 00:39 CumartesiSON DAKİKA
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın Ayasofya isteği dikkat çekmişti14 Kasım 2026 00:21 CumartesiSON DAKİKA
Mekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'de14 Kasım 2026 00:09 CumartesiSON DAKİKA
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında13 Kasım 2026 23:17 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarındaTürkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1,6 milyar liralık fon iadesiBilal Erdoğan'ın Lübnan ziyaretinde özel görüşme: Hediyesi dikkat çekti

Suudi Arabistan'ın Necran kentinde erken uyarı sistemi tehlike alarmı verdi

08:03, 14/11/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırındaki Necran kentinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyinde Yemen sınırındaki Necran kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. Müdürlükten kısa süre sonra gelen açıklamada tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyinde Yemen sınırında yer alan Necran kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Necran'da olası tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Uyarı mesajı alanlara sakin olma çağrısı

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapıldı. Dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasında siper almaları gerektiği ifade edildi.

Tehlikenin geçtiği bildirildi

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra gelen açıklamada tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Halktan, resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Başlıklar :necransuudi arabistansivil savunma müdürlüğüerken uyarı sistemi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Suudi Arabistan'ın Necran kentinde erken uyarı sistemi tehlike alarmı verdi
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırındaki Necran kentinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet