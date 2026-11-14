Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyinde Yemen sınırında yer alan Necran kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Necran'da olası tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.
Uyarı mesajı alanlara sakin olma çağrısı
Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.
Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapıldı. Dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasında siper almaları gerektiği ifade edildi.
Tehlikenin geçtiği bildirildi
Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra gelen açıklamada tehlikenin geçtiği kaydedildi.
Halktan, resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.
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