Sürücüler dikkat! Son 2 gün kaldı: Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek

"Sabah uyandığımızda hava sıcaklığı eksilerdeydi. Yani kış lastiğini takma zamanı artık gelmiş demektir. İlla 15 Kasım’ı beklememekte fayda var. Çünkü 15 Kasım’da her sene yoğunluk oluyor. Hem biz sorun yaşıyoruz hem de insanlar mağdur oluyor"