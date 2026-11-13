Sürücüler dikkat! Son 2 gün kaldı: Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek

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IHA
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Zorunlu uygulama öncesinde servislerde yoğunluk başladı.

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle lastik bakım merkezlerinde yoğunluk arttı. Uzmanlar, kar yağışını beklemeden hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü anda kış lastiğine geçilmesi gerektiğini belirterek sürücülere son güne kalmama çağrısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte sürücüler lastik bakım merkezlerinin yolunu tuttu.

15 Kasım'da devreye girecek zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde işletmelerde hareketlilik yaşanırken, uzmanlar hem can güvenliği hem de sıra bekleme mağduriyeti yaşanmaması için erken değişim uyarısı yapıyor.

KAR YAĞIŞINI BEKLEMEYİN

Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu uygulama öncesinde servislerde yoğunluğun başladığını belirtti. Sürücülerin can güvenlikleri için kurallara uyduğunu ifade eden Sel, kış lastiğine geçişte kritik eşiğin kar yağışı değil hava sıcaklığı olduğunu vurguladı:

"Aslında mantıklı olan sadece kar yağmasını beklememek. Hava sıcaklığında sihirli bir rakam var, biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman kış lastiğinin mutlaka takılması lazım. Biz de sürekli bu konuda uyarılarda bulunuyoruz."

"15 KASIM'I BEKLEMEMEKTE FAYDA VAR"

Son günlerde sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü hatırlatan Ümit Sel, kış lastiği değişiminin geciktirilmemesi gerektiğini kaydetti. Her yıl 15 Kasım tarihinde merkezlerde aşırı yoğunluk oluştuğuna dikkat çeken Sel,
"Sabah uyandığımızda hava sıcaklığı eksilerdeydi. Yani kış lastiğini takma zamanı artık gelmiş demektir. İlla 15 Kasım’ı beklememekte fayda var. Çünkü 15 Kasım’da her sene yoğunluk oluyor. Hem biz sorun yaşıyoruz hem de insanlar mağdur oluyor"
 ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN ERKEN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan talebin son günlerde zirveye çıkması beklenirken, işletme yetkilileri sürücülerin hem trafikte güvenli seyredebilmeleri hem de uzun kuyruklarda beklememeleri için lastik değişim işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye etti.


Gündem
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başlıyor: Havza’da lastikçilerde yoğunluk

Başlıklar :zorunlu kış lastiği15 KasımLastikçiCeza
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Sürücüler dikkat! Son 2 gün kaldı: Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek
Zorunlu uygulama öncesinde servislerde yoğunluk başladı.
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