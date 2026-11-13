Sürücüler dikkat! Son 2 gün kaldı: Değiştirmeyen 6 bin lira ceza ödeyecek

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte sürücüler lastik bakım merkezlerinin yolunu tuttu.
15 Kasım'da devreye girecek zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde işletmelerde hareketlilik yaşanırken, uzmanlar hem can güvenliği hem de sıra bekleme mağduriyeti yaşanmaması için erken değişim uyarısı yapıyor.
KAR YAĞIŞINI BEKLEMEYİN
Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu uygulama öncesinde servislerde yoğunluğun başladığını belirtti. Sürücülerin can güvenlikleri için kurallara uyduğunu ifade eden Sel, kış lastiğine geçişte kritik eşiğin kar yağışı değil hava sıcaklığı olduğunu vurguladı:
"15 KASIM'I BEKLEMEMEKTE FAYDA VAR"
MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN ERKEN DEĞİŞİM ÇAĞRISI
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan talebin son günlerde zirveye çıkması beklenirken, işletme yetkilileri sürücülerin hem trafikte güvenli seyredebilmeleri hem de uzun kuyruklarda beklememeleri için lastik değişim işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye etti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.