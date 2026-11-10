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Çivisiz cami 600 yıldır ayakta: Sosyal medyada gören bu camiye geliyor

15:31, 10/11/2026, Salı
IHA
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Orhangazi Camii, çivisiz çantı sistemiyle yapılan ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Köylüler tarafından özenle korunan tarihi cami, farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlarken; cuma namazları, mevlitler ve özel günlerde de ibadete açılıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaştığı belirtilen Orhangazi Camii, tarihi ve ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Çivi kullanılmadan, ahşapların birbirine geçirilmesiyle inşa edilen cami, Çayağzı köyü sakinleri tarafından korunarak yaşatılıyor.

Güven Öztürk Genç, caminin Orhan Gazi’nin bölgenin fethi sırasında burada konakladığı dönemde askerlerin cuma namazını kılabilmesi amacıyla yaptırıldığının rivayet edildiğini söyledi. Caminin yapılış hikayesini anlatan Genç, "Osmanlı padişahının oğlu Orhan Gazi, savaşlar o zamanlar çok olduğu için buranın fethi sırasında burada konaklamak zorunda kalıyor. Kış aylarından dolayı 2-3 ay burada kalıyorlar. Askerlerine cuma namazı için bir cami yapılmasını istiyor. Askerler de bu camiyi çivisiz çantı sistemi ile ağaçların birbirine geçme sistemiyle inşa ediyorlar" dedi.

"600 senelik olduğu söyleniyor"


Yıllar içerisinde kullanılamaz duruma gelen caminin restore edildiğini belirten Genç, yapının bugün yeniden ibadet amacıyla kullanıldığını ifade etti. Genç, "İlerleyen süreçlerde cami kullanılamaz hale geliyor. Burası 2009 yılında Dünya Mirası tarafından restore ediliyor. O gün bugündür de köyde özel günlerde, cuma namazlarında, mevlitlerde bu cami köyümüzce kullanılıyor. Köyümüzde bir cami daha bulunuyor fakat bu camimizin Orhangazi Camii olarak 600 senelik olduğu söyleniyor" diye konuştu.


Tarihi caminin Osmanlı döneminden kalan önemli yapılardan biri olduğunu dile getiren Genç, "Osmanlı zamanında bu şekilde 1-2 tane yaptırılmış. Burası dünya mirası UNESCO tarafından korunan bir camidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada görüp ziyarete geliyorlar


Köy sakinlerinden Sabahattin Ateşli ise tarihi caminin yalnızca bölgeden değil, farklı illerden de ziyaretçi ağırladığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin caminin tanınırlığını artırdığını belirten Ateşli, ziyaretçilerin internet üzerinden bölgeyi keşfettiğini anlattı.


Ateşli, "Çoğu bölgeden buraya geliyorlar. Başka illerden de buraya geliyorlar. İnternet üzerinden duyuluyor. Teknoloji çağında olduğumuz için sosyal medyada caminin videoları paylaşılıyor. Oradan görüp gelenler oluyor" dedi.

"Bu camiyi evimiz gibi görüyoruz"


Caminin bakım ve temizliğini köy sakinlerinin üstlendiğini belirten Ateşli, tarihi yapıya büyük özen gösterdiklerini ifade etti. Ateşli, "Burası bizim köyümüzün önemli alanlarından birisi. Biz bu camiyi evimiz gibi görüyor ve sürekli temizliyoruz. Buranın şadırvanlarına da büyük önem gösteriyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilere sürekli açık


Caminin dışarıdan gelen ziyaretçilere de açık olduğunu belirten Ateşli, vatandaşların burada rahatlıkla ibadetlerini gerçekleştirebildiğini söyledi. Ateşli, "Burası sürekli açık. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız rahatlıkla ibadetlerini yapabiliyorlar. Buranın hemen yanında bir de mesire alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Başlıklar :Orhangazi CamiiDüzceAkçakoca
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Çivisiz cami 600 yıldır ayakta: Sosyal medyada gören bu camiye geliyor

Osmanlı döneminden günümüze ulaştığı belirtilen Orhangazi Camii, tarihi ve ahşap mimarisiyle dikkat çekiyor. Çivi kullanılmadan, ahşapların birbirine geçirilmesiyle inşa edilen cami, Çayağzı köyü sakinleri tarafından korunarak yaşatılıyor.

Güven Öztürk Genç, caminin Orhan Gazi’nin bölgenin fethi sırasında burada konakladığı dönemde askerlerin cuma namazını kılabilmesi amacıyla yaptırıldığının rivayet edildiğini söyledi. Caminin yapılış hikayesini anlatan Genç, "Osmanlı padişahının oğlu Orhan Gazi, savaşlar o zamanlar çok olduğu için buranın fethi sırasında burada konaklamak zorunda kalıyor. Kış aylarından dolayı 2-3 ay burada kalıyorlar. Askerlerine cuma namazı için bir cami yapılmasını istiyor. Askerler de bu camiyi çivisiz çantı sistemi ile ağaçların birbirine geçme sistemiyle inşa ediyorlar" dedi.

"600 senelik olduğu söyleniyor"


Yıllar içerisinde kullanılamaz duruma gelen caminin restore edildiğini belirten Genç, yapının bugün yeniden ibadet amacıyla kullanıldığını ifade etti. Genç, "İlerleyen süreçlerde cami kullanılamaz hale geliyor. Burası 2009 yılında Dünya Mirası tarafından restore ediliyor. O gün bugündür de köyde özel günlerde, cuma namazlarında, mevlitlerde bu cami köyümüzce kullanılıyor. Köyümüzde bir cami daha bulunuyor fakat bu camimizin Orhangazi Camii olarak 600 senelik olduğu söyleniyor" diye konuştu.


Tarihi caminin Osmanlı döneminden kalan önemli yapılardan biri olduğunu dile getiren Genç, "Osmanlı zamanında bu şekilde 1-2 tane yaptırılmış. Burası dünya mirası UNESCO tarafından korunan bir camidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada görüp ziyarete geliyorlar


Köy sakinlerinden Sabahattin Ateşli ise tarihi caminin yalnızca bölgeden değil, farklı illerden de ziyaretçi ağırladığını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin caminin tanınırlığını artırdığını belirten Ateşli, ziyaretçilerin internet üzerinden bölgeyi keşfettiğini anlattı.


Ateşli, "Çoğu bölgeden buraya geliyorlar. Başka illerden de buraya geliyorlar. İnternet üzerinden duyuluyor. Teknoloji çağında olduğumuz için sosyal medyada caminin videoları paylaşılıyor. Oradan görüp gelenler oluyor" dedi.

"Bu camiyi evimiz gibi görüyoruz"


Caminin bakım ve temizliğini köy sakinlerinin üstlendiğini belirten Ateşli, tarihi yapıya büyük özen gösterdiklerini ifade etti. Ateşli, "Burası bizim köyümüzün önemli alanlarından birisi. Biz bu camiyi evimiz gibi görüyor ve sürekli temizliyoruz. Buranın şadırvanlarına da büyük önem gösteriyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilere sürekli açık


Caminin dışarıdan gelen ziyaretçilere de açık olduğunu belirten Ateşli, vatandaşların burada rahatlıkla ibadetlerini gerçekleştirebildiğini söyledi. Ateşli, "Burası sürekli açık. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız rahatlıkla ibadetlerini yapabiliyorlar. Buranın hemen yanında bir de mesire alanı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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