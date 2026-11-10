Çivisiz cami 600 yıldır ayakta: Sosyal medyada gören bu camiye geliyor

"600 senelik olduğu söyleniyor"





Yıllar içerisinde kullanılamaz duruma gelen caminin restore edildiğini belirten Genç, yapının bugün yeniden ibadet amacıyla kullanıldığını ifade etti. Genç, "İlerleyen süreçlerde cami kullanılamaz hale geliyor. Burası 2009 yılında Dünya Mirası tarafından restore ediliyor. O gün bugündür de köyde özel günlerde, cuma namazlarında, mevlitlerde bu cami köyümüzce kullanılıyor. Köyümüzde bir cami daha bulunuyor fakat bu camimizin Orhangazi Camii olarak 600 senelik olduğu söyleniyor" diye konuştu.





Tarihi caminin Osmanlı döneminden kalan önemli yapılardan biri olduğunu dile getiren Genç, "Osmanlı zamanında bu şekilde 1-2 tane yaptırılmış. Burası dünya mirası UNESCO tarafından korunan bir camidir" ifadelerini kullandı.