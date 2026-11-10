Çivisiz cami 600 yıldır ayakta: Sosyal medyada gören bu camiye geliyor

Düzce’de kan donduran cinayet: 16 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu ormanlık alana çağırıp öldürdü
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 16 yaşındaki A.İ.U., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ahmet Kırlak’ı ormanlık alana çağırarak tüfekle vurup öldürdü. Cinayetin ardından arkadaşlarıyla buluşarak olayı anlattığı öğrenilen şüpheli, polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla suçta kullandığı silahla birlikte yakalandı.
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