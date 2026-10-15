"Çok üzgünüz… Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun."