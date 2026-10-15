Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi.
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç çarpıştı.
Kazada Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in de aralarında olduğu 5 kişi kazada yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GÜLTEKİN HAYATINI KAYBETTİ
- Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.
BİR AY ÖNCE SEÇİMİ KAZANMIŞTI
Gültekin, bir ay önce Üsküdar'da yapılan seçimi kazanmış, belediye AK Parti'ye geçmişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.
Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim.
Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Mekânı cennet olsun."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?
Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarında başladı. 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kollarında çeşitli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.
4, 5 ve 6. dönemlerde (2012-2019) AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde meclis üyesi seçildi. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.