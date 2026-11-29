Milli Savunma Bakanlığınca (MSB),
"Türkiye-KKTC İkili SAT Tatbikatı-2026"nın tamamlandığı bildirildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından "
Mavi Vatan'da omuz omuza" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT Tatbikatı-2026, 16-27 Kasım 2026 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde SAT Komutanlığında (Beykoz/İstanbul) başarıyla icra edildi. Tatbikat kapsamında, Türkiye ve
KKTCSualtı Taarruz Timleri arasındaki eğitim ve işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi."
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