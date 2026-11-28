Fiyatı ne kadar olacak?

Volkswagen, Golf GTI 1976’nın resmi satış fiyatını henüz açıklamadı. Almanya pazarında yalnızca DSG şanzımanla satılan Clubsport modelinin 50 bin euronun biraz üzerinde, Edition 50 versiyonunun ise 54 bin 540 eurodan alıcı bulması nedeniyle yeni özel serinin daha yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.





Öte yandan Volkswagen, Golf üretimini 2027 yılında Meksika’ya taşımaya hazırlanıyor ve bu adımın modelin ikinci makyajıyla çakışacağı tahmin ediliyor. Elektrikli Golf geliştirme sürecinin yetersiz fon nedeniyle durdurulmasının ardından, manuel şanzımanın gelecekte kalıcı olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.