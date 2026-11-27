233 beygirlik hibrit motor ve Stay Mode teknolojisi

2027 Hyundai Tucson, kaputunun altında benzinli ve hibrit olmak üzere iki farklı güç ünitesi seçeneğiyle geliyor. Giriş seviyesindeki 1,6 litrelik turboşarjlı dört silindirli benzinli motor, 184 beygir güç ile 264 Nm tork üretiyor ve sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor.





Hibrit versiyonda ise aynı 1,6 litrelik benzinli üniteye eşlik eden elektrik motoruyla toplam sistem gücü 233 beygire, maksimum tork değeri 380 Nm'ye ulaşıyor. Altı ileri otomatik şanzımanla yönetilen hibrit altyapının teknik verileri şu şekilde öne çıkıyor:





Hedeflenen Yakıt Tüketimi: Belirli hibrit donanımlarda karma kullanımda 100 kilometrede 5,6 litre (Değer henüz ABD Çevre Koruma Ajansı - EPA onay sürecindedir).





Stay Mode Özelliği: Hibrit ürün gamının tamamında standart olan bu sistem, benzinli motoru çalıştırmadan hibrit batarya üzerinden klima, ses sistemi ve cihaz şarjı gibi işlevleri 30 dakikaya kadar kesintisiz sürdürebiliyor.