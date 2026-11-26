"Dolayısıyla şu anda akademide bulunan 10 bin arkadaşımız, bahar aylarında eğitimlerini tamamladığında öğretmen olarak atanmış olacaklar. 2026 Akademi Giriş Sınavı'yla 15 bin, 2027 Akademi Giriş Sınavı'yla da 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili rakamları açıkladı. Diğerini zaten daha önce açıklamıştım. Ben bütün öğretmen arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle, bu hafta Öğretmenler Günü haftası. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla ve mutlulukla yaşarlar."