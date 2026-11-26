BRANŞ DAĞILIMI HAFTA SONU AÇIKLANACAK
Bakan Yusuf Tekin, 2026 yılı temmuz ayında yapılan Akademi Giriş Sınavı kapsamında göreve başlayacak öğretmen adayı sayısının Cumhurbaşkanı tarafından 15 bin kişi olarak ifade edildiğini hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:
- "Bu yıl, yani 2026 yılında Akademi Giriş Sınavı temmuz ayında yapıldı. Akademi Giriş Sınavı'yla göreve başlayacak öğretmen adaylarımızın sayısı, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 15 bin kişi olarak ifade edildi. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve bu hafta sonu itibarıyla alan bazlı dağılımını kamuoyuyla paylaşacağımız sayı bu. Millî Eğitim Akademisi'ne 2026 Giriş Sınavı'yla 15 bin arkadaşımızı alacağız."
2027 AGS TARİHİ DEĞİŞTİ
ÖSYM ile atama takvimi ve eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini dikkate alarak sınav takviminde değişikliğe gittiklerini belirten Tekin, 2027 Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı'nın mayıs ayında yapılacağını açıkladı.
Yeni takvimin işleyişini detaylandıran Bakan Tekin, sürecin şu şekilde ilerleyeceğini kaydetti:
- Mayıs ayında sınav gerçekleştirilecek, temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişiler belirlenecek.
- Adaylar eylül ayında akademi eğitimlerine başlayacak ve bir sonraki eylül ayına kadar eğitimlerine devam edecek.
- Eğitimlerin eylül ayında tamamlanmasıyla birlikte adaylar belirlenen başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak görevlerine başlayacak.
TOPLAMDA 40 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE BAŞLAYACAK
Şu anda Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak öğretmen olarak atanacağını vurgulayan Bakan Tekin, toplam atama sayısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
- "Dolayısıyla şu anda akademide bulunan 10 bin arkadaşımız, bahar aylarında eğitimlerini tamamladığında öğretmen olarak atanmış olacaklar. 2026 Akademi Giriş Sınavı'yla 15 bin, 2027 Akademi Giriş Sınavı'yla da 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız iki akademi sınavıyla ilgili rakamları açıkladı. Diğerini zaten daha önce açıklamıştım. Ben bütün öğretmen arkadaşlarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle, bu hafta Öğretmenler Günü haftası. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla ve mutlulukla yaşarlar."
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