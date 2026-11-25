Raporda, Türkiye'nin eğitim geleneğinde karşılığı bulunan öğrenme anlayışının yeniden hatırlanması gerektiği belirtilirken, “fıtrata dönüş” kavramıyla insanın doğasına ve öğrenmenin temel dinamiklerine uygun bir eğitim yaklaşımına işaret ediliyor.

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Maarif Platformu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Fıtrata Dönüş: Türkiye'nin Maarif Davası ve Yeni Bir Öğrenme Paradigması İhtiyacı” başlıklı 10. raporunu yayımladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) sınıflarda daha etkili uygulanmasını ele alan rapor, eğitimde öğretme merkezli anlayıştan öğrenme merkezli yaklaşıma geçilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Millî Eğitim Bakanlığı ile TOBB tarafından haziran ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kongresi, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalıştay ve temmuz ayındaki değerlendirme oturumlarının birikimine dayanan rapor, modelin sınıf ortamına nasıl taşınacağı sorusuna odaklanıyor.

Raporda, Türkiye'nin eğitim geleneğinde karşılığı bulunan öğrenme anlayışının yeniden hatırlanması gerektiği belirtilirken, “fıtrata dönüş” kavramıyla insanın doğasına ve öğrenmenin temel dinamiklerine uygun bir eğitim yaklaşımına işaret ediliyor.

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Sınav odaklı sistem paralel müfredat oluşturuyor

Raporda eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri, merkezî sınavların ve test odaklı uygulamaların sınıf içindeki öğrenme süreçlerini belirlemesi olarak gösteriliyor. Test kitapları, deneme sınavları ve dershane alışkanlıklarının resmî müfredatın yanında bir “paralel müfredat” oluşturduğu vurgulanıyor.

Veli beklentileri, okul sıralamaları ve sınav başarısına odaklanan yaklaşımın öğretmenleri de baskı altında bıraktığına dikkat çekilen raporda, yalnızca yetkiyi okula devretmenin yeterli olmayacağı ifade ediliyor. Sınıfta öğrenci edilgen konumda kalmaya devam ettiği sürece eğitimde beklenen dönüşümün gerçekleşemeyeceği belirtiliyor.

Rapora göre asıl ihtiyaç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü öğrenme yaklaşımının, stratejilerin ve yöntemlerin öğretmenler tarafından anlaşılması ve uygulamaya geçirilmesi.

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Öğretmen öğrenme ortamının mimarı olmalı

Raporun merkezinde öğretmenin rolünün yeniden tanımlanması yer alıyor. Öğretmenin görevinin bilgiyi öğrenciye dikte etmek değil, merak duygusunu harekete geçirmek ve öğrenmenin gerçekleşeceği ortamı hazırlamak olduğu vurgulanıyor.

Bu kapsamda öğretmen, raporda “öğrenme mühendisi” olarak tanımlanıyor. Öğretmen yetiştirme programlarının da yalnızca öğretim becerilerine değil, öğrenme becerilerine ve öğrenme ortamı tasarımına odaklanacak şekilde yeniden yapılandırılması öneriliyor.

Raporda öğrenme yaklaşımı dört temel katmanda ele alınıyor. İlk olarak beynin öğrenme sürecine dikkat çekilerek korku ve stresin öğrenmeyi zayıflattığı, merakın ise öğrenmeyi beslediği ifade ediliyor. İkinci katmanda ilmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn kavramlarıyla bilginin malumattan hikmete uzanan dereceleri anlatılıyor.

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Üçüncü katmanda eğitimin nihai amacının yalnızca akademik başarı olmadığı; erdem, hikmet ve olgunluğun da esas alınması gerektiği belirtiliyor. Dördüncü katmanda ise öğrenci, boş bir kap olarak değil, fıtrî bir potansiyel taşıyan ve gelişmeye açık bir tohum olarak değerlendiriliyor.

Öğretmen eğitiminde yeni model önerisi

Raporda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahada karşılık bulması için bir dizi öneriye de yer veriliyor. Bunlar arasında modelin kavramsal çerçevesine uygun öğrenme yaklaşımının resmî belgelere eklenmesi ve öğretmen yetiştirme programlarının yeniden yapılandırılması öne çıkıyor.

Ezber yükünün azaltılarak proje, araştırma ve öz değerlendirme çalışmalarına daha fazla yer açılması gerektiği belirtilirken, ölçme ve değerlendirmede süreç odaklı yaklaşımın benimsenmesi öneriliyor. Merkezî sınavların kademeli olarak azaltılması, serbest okuma saatlerinin ders programlarına eklenmesi ve meslek okullarının “irfan atölyeleri” olarak yeniden tasarlanması da raporun önerileri arasında bulunuyor.

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Öğretmenler yeni modeli önce kendileri içselleştirmeli

Raporun yayın kurulu üyesi Doç. Dr. Gürkan Ergen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem üzerine kurulu bir paradigması bulunduğunu belirterek, bu modelin hedeflediği erdemli insanın klasik öğretme yaklaşımıyla yetiştirilemeyeceğini ifade etti.

Öğretmenin öncelikle modeli anlaması, ardından benimsemesi ve uygulama yetkinliğine ulaşması gerektiğini vurgulayan Ergen, öğrencinin doldurulması gereken boş bir kap olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Ergen, İmam-ı Rabbânî'nin talebelerine mektuplarla yol gösterdiği Mektûbât eserini de öğrenenin kendi yolunu yürüdüğü, muallimin ise rehberlik ettiği öğrenme anlayışının örneklerinden biri olarak gösterdi.

Raporun müzakere heyetinde yer alan Küçükçekmece İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Rafet Fener de modelin programlarının okullara ulaştığını, bundan sonraki aşamanın öğretmenlerin modeli içselleştirmesi olduğunu belirtti. Fener, hizmet içi eğitimlerin bilgi aktarımından çıkarılarak öğretmenlerin kendi sınıflarında deneyimleyerek öğrendikleri programlara dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Öğretmenler iki müfredat arasında sıkışıyor

Sakarya'da görev yapan ve raporun hazırlanmasına katkı sunan Dr. İdris Aydın ise öğretmenlerin resmî müfredat ile merkezî sınavların oluşturduğu iki farklı beklenti arasında kaldığına dikkat çekti.

Aydın, öğrencilerin sınavda çıkacak konulara, velilerin net sayılarına, okul yönetimlerinin ise sıralamalara odaklandığını belirterek bu baskının yeni modelin uygulanmasını zorlaştırdığını ifade etti. Öğretmenlerin bir bölümünün modele mesafeli durduğunu, bir bölümünün ise yeni yaklaşımı eski alışkanlıklarla uygulamaya çalıştığını dile getirdi.

Kastamonu'da görev yapan Öğretmen Dr. İlyas Acet de sınıfta proje, araştırma ve süreç değerlendirmesine dayalı bir yaklaşımın hayata geçirilmesi için öğretmenlere zaman ve meslektaşlarıyla deneyim paylaşabilecekleri ortamlar sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Öğretmenlerimiz bilgi taşıyıcısı değil, merakın ateşleyicisi”

Maarif Platformu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak, raporun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin arkasındaki insan tasavvurunu ve öğrenme paradigmasını öğretmenlere anlatma ihtiyacından doğduğunu belirtti.

Modelin erdem-değer-eylem çerçevesiyle önemli bir zemin oluşturduğunu ifade eden Çakmak, buna karşın modelin dayandığı paradigmanın öğretmenlere yeterince anlatılmadığını söyledi. Hizmet içi eğitimlerin de bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını dile getiren Çakmak, raporun öğretmenlerin eğitimlerinde bir başvuru kaynağı olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Maarif Platformu Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak

Çakmak, öğretme ile öğrenmenin birbirinden farklı iki yol olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Öğretme, bilgiyi dışarıdan yükler ve tekrar ile şartlanmaya dayanır. Zorla güzellik olmadığı gibi, zorla öğrenme de olmaz. Öğrenme ise bir tohumun filizlenmesine benzer. Bahçıvan filizi çekiştirerek büyütemez; toprağı hazırlar, suyunu ve güneşini verir. Öğretmenin işi de bilgiyi kafaya doldurmak değil, merakın filizleneceği ortamı kurmak.

Çakmak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Türkiye eğitimi için önemli bir çıkış yolu olduğunu belirterek modelin ilmî temellerinin, mantığının ve fıtrata uygunluğunun öğretmenlere aktarılması gerektiğini vurguladı.

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