Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Neşe Özşay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 91 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk’ü ziyaret etti. Yaklaşık 50 yıl İngilizce öğretmenliği yapan Öztürk, yıllar süren mücadelesiyle kıraç ve taşlı araziyi binlerce ağaç ve bitkinin bulunduğu Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı’na dönüştürdü.





Yaptığı çalışmanın kendisi için son bir mücadele olduğunu belirten Recep Öztürk, "Ben bu yaşa kadar hep mücadele verdim. İşte son mücadelem de bu. Yüzüncü Yıl Atatürk Botanik Ormanı’nı kurdum. Buraya ilk geldiğimde kalem kadar bir bitki yoktu. Kıraç, taşlı bir yerdi. Ben yılmadım, sondaj vurdurdum. 155 metrede iyi bir su çıktı. Burası, gördüğünüz bu yeşillik, o suyun ürünü. Bu su olmasaydı kesinlikle burada böyle cennet gibi bir yer yapamazdık" dedi.