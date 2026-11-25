Maarif Platformu'ndan eğitimde yeni yaklaşım çağrısı: Öğretmen bilgi aktarıcısı değil merakın ateşleyicisi olmalı
Maarif Platformu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sınıflarda etkili biçimde uygulanabilmesi için öğretmenlerin yeni öğrenme paradigmasını içselleştirmesi gerektiğine dikkat çekti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yayımlanan “Fıtrata Dönüş” başlıklı raporda, ezber ve sınav odaklı eğitim anlayışı yerine merak, keşif, erdem ve hikmeti merkeze alan bir öğrenme yaklaşımı önerildi.
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