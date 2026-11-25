"Bilgi Fişi" uygulaması tarihe karışıyor

Tebliğ kapsamında en dikkat çeken değişikliklerden biri de kâğıt bilgi fişlerinin kaldırılması oldu. Düzenlemede yer alan "Bilgi Fişi", "Fatura Bilgi Fişi" ve "e-Bilet Bilgi Fişi" uygulamalarına tamamen son veriliyor. Bu tarihten itibaren tüm işlemler doğrudan elektronik belge olarak kayıt altına alınacak.

Sinema sektöründe de benzer bir sadeleşmeye gidiliyor. Sinema işletmeleri için mevcut "e-Bilet Bilgi Fişi" uygulaması kaldırılarak, sadece doğrudan e-Bilet düzenlenmesi zorunlu hale getiriliyor.



