Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), milyonlarca tüketici ve işletmeyi yakından ilgilendiren fatura ve ödeme sistemlerinde köklü bir değişikliğe gitti. 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte kâğıt "bilgi fişi" uygulaması tamamen kaldırılırken, elektronik fatura kesme imkânı çok daha geniş bir kesime yayılıyor. Küçük esnaftan taksicilere, doktorlardan sinema işletmelerine kadar geniş bir kitleyi etkileyecek bu yenilikle, ödeme alma ve e-Belge düzenleme işlemleri tek cihazda birleşiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek kararla beraber işletmelerde bilgi fişi uygulaması kaldırılırken, ödeme ve e-Belge işlemleri tek cihazda birleşecek.
"Bilgi Fişi" uygulaması tarihe karışıyor
Tebliğ kapsamında en dikkat çeken değişikliklerden biri de kâğıt bilgi fişlerinin kaldırılması oldu. Düzenlemede yer alan "Bilgi Fişi", "Fatura Bilgi Fişi" ve "e-Bilet Bilgi Fişi" uygulamalarına tamamen son veriliyor. Bu tarihten itibaren tüm işlemler doğrudan elektronik belge olarak kayıt altına alınacak.
Sinema sektöründe de benzer bir sadeleşmeye gidiliyor. Sinema işletmeleri için mevcut "e-Bilet Bilgi Fişi" uygulaması kaldırılarak, sadece doğrudan e-Bilet düzenlenmesi zorunlu hale getiriliyor.
Cihazların mali sertifikası elektronik imza sayılacak
Yeni düzenleme, işletme sahiplerinin belge onay süreçlerindeki teknik yükünü de hafifletiyor. e-Belge düzenleme özelliğine sahip Yeni Nesil ÖKC’lerin mali sertifikaları, doğrudan iş sahibinin elektronik imzası yerine geçecek.
Ayrıca, e-Serbest Meslek Makbuzu kullanan doktor, diş hekimi ve veteriner hekimler, 593 sayılı Tebliğ standartlarına uygun Yeni Nesil ÖKC kullanmaları halinde iş yerlerinde ayrıca bir POS cihazı bulundurma zorunluluğundan muaf tutulacak.
Kasa ve e-Belge sistemi tek cihazda birleşiyor
Bugüne kadar ağırlıklı olarak ödeme alma ve klasik fiş üretme işlevi gören yeni nesil cihazlar, 593 sayılı Tebliğ ile birlikte çok yönlü birer e-Belge istasyonuna dönüşüyor. Yeni dönemde bu cihazlar üzerinden doğrudan şu belgeler düzenlenebilecek:
• e-Arşiv Fatura
• e-Serbest Meslek Makbuzu
• e-Müstahsil Makbuzu
• e-Gider Pusulası
• Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirleyeceği diğer e-Belgeler
İstisnai durumlarda kâğıt belge izni
Sistem tamamen dijitalleşse de olası aksaklıklar için geçici çözümler de tebliğde yer aldı. Yeni Nesil ÖKC'nin arızalanması, çalınması veya serviste bulunması gibi zorunlu hallerde mükelleflerin geçici olarak kâğıt belge düzenlemesine izin verilecek.
Milyonlarca mükellef etkilenecek
1 Ocak 2027'de tüm maddeleriyle devreye girecek olan bu köklü değişiklik; perakende satış yapan işletmelerden küçük esnafa, taksicilerden sağlık profesyonellerine (doktor, diş hekimi, veteriner), sinema işletmelerinden özel entegratör firmalara ve YN ÖKC üreticilerine kadar milyonlarca kişiyi ve kurumu doğrudan etkileyecek.
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