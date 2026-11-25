9 YILDA 117,8 MİLYAR LİRALIK KATKI

TBMM'de gelecek hafta görüşülmesi beklenen MESEM düzenlemesinin etki analizine göre, 2027 yılı için öngörülen 60,49 milyar liralık kaynak, 470 bin öğrenci ve 36 bin 498 liralık asgari ücret varsayımı üzerinden hesaplanan tahmini azami bütçe ihtiyacını oluşturuyor. Mesleki eğitime 2017-Ağustos 2026 döneminde sağlanan toplam devlet katkısı ise 117,81 milyar liraya ulaştı.

MESEM'DE ÖĞRENCİ SAYISI 5,6 KAT ARTTI

İşletmelerde mesleki eğitim alan öğrenci sayısı 2017'de 335 bin 703 iken Ağustos 2026'da 735 bin 729'a yükseldi. MESEM öğrenci sayısı da aynı dönemde 95 bin 667'den 543 bin 55'e çıkarak 5,6 kat arttı. 3308 Sayılı Kanun kapsamında öğrenciler haftanın bir günü okulda, dört günü işletmelerde eğitim görüyor. 2026'da MESEM'de 9, 10 ve 11'inci sınıflara aylık 8 bin 422 lira 65 kuruş, 12'nci sınıflara 14 bin 37 lira 75 kuruş destek ödeniyor.

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