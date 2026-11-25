Kredi kartlarında referans faiz oranı, 1 Aralık’tan itibaren yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e düşürüldü. 0,17 puanlık gerileme, kredi kartı işlemlerindeki azami akdi ve gecikme faiz oranlarına da yansıyacak

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TCMB'den yapılan açıklamaya göre, kredi kartı azami faiz oranlarının belirlenmesinde esas alınan referans oran, kasım ayındaki yüzde 3,11 seviyesinden aralık ayı için yüzde 2,94'e düşürüldü. Yeni düzenlemeyle dönem borcu 30 bin liranın altında olan kredi kartlarında azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e indirildi.

Nakit çekim veya kullanım işlemleri ile kredili mevduat hesaplarında (KMH) geçerli olacak azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e geriledi.

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