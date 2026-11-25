TCMB'den yapılan açıklamaya göre, kredi kartı azami faiz oranlarının belirlenmesinde esas alınan referans oran, kasım ayındaki yüzde 3,11 seviyesinden aralık ayı için yüzde 2,94'e düşürüldü. Yeni düzenlemeyle dönem borcu 30 bin liranın altında olan kredi kartlarında azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e indirildi.
Nakit çekim veya kullanım işlemleri ile kredili mevduat hesaplarında (KMH) geçerli olacak azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e geriledi.
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