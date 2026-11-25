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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda Türkiye’nin uydu teknolojileri alanındaki yeni yol haritasını açıkladı. Uraloğlu, yerli haberleşme uydusu çalışmalarının yanı sıra Katar ve Türk devletleriyle yürütülen ortak uydu projelerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye’nin haberleşme altyapısında yerlilik oranını artırmaya yönelik çalışmalarına değinen Uraloğlu, “Kritik ve askerî haberleşme ihtiyaçlarımızı karşılayacak TÜRKSAT 7A’yı yüzde 80 yerlilikle üretecek ve 2031’de hizmete alacağız” dedi.

KATAR İLE UZAYDA STRATEJİK ORTAKLIK

Uydu teknolojileri alanında uluslararası iş birliklerine de dikkat çeken Uraloğlu, “Katar ile ortak uydumuz Türksat-Birunî’nin sözleşmesini imzaladık; uydumuz 2030’da hizmete girecek” diye konuştu. Türkiye’nin uydu alanındaki ortaklıklarının farklı yörünge sistemlerini de kapsayacağını belirten Uraloğlu, “Türk devletleriyle de ortak LEO-MEO uydu projesini geliştiriyoruz” ifadesini kullandı.

ULAŞTIRMAYA 355 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Uraloğlu, 2003’ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına bugünün fiyatlarıyla 355 milyar dolar yatırım yaptıklarını, bu yatırımların 2 trilyon dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 1,2 milyon kişilik istihdam sağladığını bildirdi. Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen 77 projenin 51,8 milyar dolara mal olduğunu vurgulayan Abdulkadir Uraloğlu, bu projelerle yaklaşık 40 milyar dolarlık maliyet avantajı elde edildiğini ifade etti. 2027 yılı yatırım teklifinin yüzde 37,6 artışla 774,4 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, ödeneğin yüzde 52’sinin demir yoluna, yüzde 37’sinin kara yoluna ayrılacağını söyledi.

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KÖİ projelerinden yıllık 132,6 milyar lira gelir beklentisi

Kamu-özel iş birliği projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatları üzerinden yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngördüklerini açıklayan Uraloğlu, “Bu tutar, kara yolu yatırım bütçemizin yaklaşık yüzde 50’sine karşılık geliyor. Böylece sektörün kendi gelirleriyle yeni yatırımlarını finanse edebildiği, güçlü ve sürdürülebilir bir modeli hayata geçirmiş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kalkıyor

Yeni nesil araç muayene sisteminin Ağustos 2027’de hizmete gireceğini açıklayan Uraloğlu, “Kredi kartı komisyonu alınmayacak; yapay zekâ destekli sistemlerle daha güvenilir muayene ve daha kısa bekleme süresi sağlayacağız” diye konuştu.

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