İstanbul’un asırlık sokak lezzeti Eminönü balık ekmek coğrafi işaretle tescillendi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin vazgeçilmezi, artık kendi kriterleriyle hazırlanarak turizmde İstanbul markasına hizmet edecek. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan başvuru neticesinde sağlanan tescil sürecinin tanıtım etkinliği dün Eminönü’nde İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN SAYIMIZ 1.912

Geleneksel üretim ve kalite standartlarını korumayı hedefleyen tescil kapsamında, belirlenen kriterlere uyarak üretim gerçekleştiren üç işletmeye coğrafi işaret kullanım hakkı verildi. İstanbul gastronomi kültürünün tarihsel zenginliğini yansıtan bu lezzetin kalite standartları da sağlanmış oldu. Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının 46'ya ulaştığı bilgisini vererek, ulusal düzeyde bu sayının 1.912 olduğunu dile getirdi.

PİŞİRME VE SUNUM AŞAMASI DA TESCİLLENDİ

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ise tescil sürecinin ardından, Eminönü sahilinde hizmet veren üç işletmenin borsaya başvurduğunu ifade ederek, denetim komisyonu tarafından bu işletmelerin yerinde denetlendiği bilgisini verdi. Kullanılan balıktan hijyen şartlarına, pişirme usulünden malzeme kalitesine kadar, her aşamanın titizlikle incelendiğini vurgulayan Kopuz, "Üç işletmemizin de, orijinal reçeteye ve tescil kriterlerine uyum sağladığı tespit edildi. Böylelikle, coğrafi işaret amblemini gören İstanbullular ve yabancı misafirler, ne yediğini bilecek ve güvenle tüketecek" diye konuştu.

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Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da balık ekmeğin, Suriçi İstanbul'un gastronomi kültüründe çok özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Turan, şunları kaydetti:

"İstanbul'a gelen misafirlerimizin Eminönü'ne uğramadan, burada balık ekmek yemeden dönmek istememesi de bunun en güzel göstergesidir. Eminönü'nün İstanbul'un lezzet rotasındaki yerini güçlendirmek, bu güzel geleneği gelecek nesillere taşımak istiyoruz."

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